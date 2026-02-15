Eddig még nem volt, most már van: nemzeti sportpetíció

Deutsch Tamás fideszes politikus vezeti azt a szervezetet, a Sportegyesületek Országos Szövetségét, amelyik petíciót indított a magyar sportélet jövőjéért. A szöveget az állami kézben lévő Nemzeti Sportban jelentették meg. Ami nem meglepő, hiszen Szöllősi György, aki a legkevésbé sem szeret távolságot tartani Orbán Viktortól, (legutóbb a felcsúti stadionban töltött ki egy másik petíciót), már írt egy publicisztikát a múlt héten a Tisza választási programjáról. Röviden: nem tetszett neki, mert szerinte a jelenlegi sporttámogatási „rendszer megszüntetése beláthatatlan következményekkel járhat sok százezer gyermek – köztük akár a Tisza-vezér, Magyar Péter köztudottan futballozó, az új sportlétesítményeket szintén rendszeresen használó fiai – sportolását tekintve”.

Szöllősi György érkezik Orbáhn Viktor évértékelőjére Fotó: Németh Dániel/444

Szöllősi ezt a publikációját még úgy zárta, hogy „én csak a sportra vonatkozó három oldalt olvastam el, de letaglózó az abból áradó cinizmus, a nívótlanság, a sportszerető választók ilyen mértékű semmibevétele, hülyének nézése. Illetve, némileg talán az a megnyugtató ebben, hogy süt az anyagról: a készítői maguk sem hitték el egy pillanatra sem, hogy valaha is valódi kormányzati felelősségük lesz”, de a jelek szerint nem elég annyival elintézni mindezt, hogy a Tisza úgysem jut kormányra.

Így aztán jött a sportolók és sportvezetők megszólalásával alátámasztott petíció, a Nemzeti Sport oldalán. Ebben a Tisza megnevezése nélkül, de így írnak egy esetleges változásról:

A sporttámogatási rendszer megszüntetése súlyos következményekkel jár: sportegyesületek ezrei kerülnek veszélybe, gyerekek és fiatalok maradnak edzési lehetőség nélkül, a szülők terhei jelentősen megnőnek, és egész sportközösségek szűnnének meg.

Ellehetetlenülne az utánpótlás-nevelés.

Az akadémiai rendszerek összeomlanának.

Eltörölnék a sportolói adókedvezményeket.

Bezárnának a sportlétesítmények

Drasztikus adó- és járulékemelés következne

Elnök, Deutsch Tamás Fotó: Sportegyesületek Országos Szövetsége

A Tisza a programjában valójában arról ír, hogy „az elmúlt másfél évtizedben a magyar sport soha nem látott mennyiségű közpénzt kapott, mégsem lettünk egészségesebb nemzet. Stadionok nőttek ki a földből, miközben elcsendesedtek a grundok, eltűntek az utcai edzőpályák, elsorvadt az iskolai és a helyi sportélet. Egyre kevesebbet mozgunk, egyre többet betegeskedünk, és átlagosan öt évvel rövidebb ideig élünk, mint az európai polgárok”.

Az is szerepel a program sportra vonatkozó felvezetésében, hogy „a sport irányítása elszakadt az emberektől. A döntéseket nem a gyerekek, a családok és az amatőr sportolók érdekei vezetik, sokszor nem szakértők hozzák, hanem jellemzően politikai kinevezettek. A pénz pazarló, túlárazott presztízsberuházásokra folyik el, miközben egyre kevesebben mozognak minden nap, hogy megőrizzék egészségüket”.

A Tisza szerint a helyi és országos politika egyértelműen rátelepedett a sportra, a viszonyokat áthatja a korrupció és a nepotizmus, és ez kihat a verseny- sport eredményességére is. A sportinfrastruktúra fejlesztése koncepciótlanul zajlik, túlárazott stadionok, sportcsarnokok épülnek, amelyek aztán gyenge kihasználtsággal működnek, az üzemeltetési problémák fenntarthatatlan irányba mutatnak.

Az ígéretük pedig az, hogy a sport finanszírozását átláthatóvá teszik, q jelenleg társasági adón (tao) keresztül érkező finanszírozási összegeket nem csökkentik, azokat teljes egészében a sportra fordítják, de költségvetési tényezővé tesszük, és biztosítjuk a hatékony felhasználást, és kiemelten biztosítják a forrásokat a tömeg- és szabadidősport-programokra, valamint az utánpótlás- és egyetemi sportrendezvényekre.

Az Orbán-kormány által bevezetett tao-rendszer lényege az, hogy vállalatok lehetőséget kaptak arra, hogy a társasági adójukat ne a költségvetésbe fizessék be, hanem sportcélokra irányítsák át. Ebből épült például a felcsúti stadion is. A mértéke szinte áttekinthetetlen, a cégeknek nem kell nyilvánosságra hozniuk, hogy mennyi pénzt és hova irányítottak. Egy friss példa a tao-rendszerről:

15,2 milliárd tao-támogatást kért Felcsút, ennek több mint a fele a határon túlra, 2,3 milliárd pedig a fizetésekre megy.