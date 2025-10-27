Mészáros Lőrinc politikai akcióval sértette meg a felcsúti stadion házirendjét

Mivel erősen frissítésre szorul a Fidesz választási adatbázisa, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő szombaton a felcsúti Pancho Aréna bejáratánál, majd a lelátón is gyűjtötte az aláírásokat. A lelátón sikerült megnyernie magának Mészáros Lőrincet is, aki széles mosollyal adta meg az adatait a pártnak.

Pár éve pont a Mészáros mellett ülő Szöllősi György sajtófőnök arra hivatkozva dobatta ki a 444 stábját a felcsúti stadionból, hogy szerinte kollégáinknak a VIP-páholy fényképezésével „politikai provokáció” volt a céljuk. Az akadémia házirendje egyébként kifejezetten tiltotta az aktuálpolitikát és a lopást.

Emellett az MLSZ fegyelmi szabályzata is kimondja, hogy „a labdarúgó mérkőzések nem sportjellegű megnyilvánulásokra történő felhasználása a sportszerűség megszegésének minősül”. Ennek ellenére Tessely bejelentette, hogy nem állnak meg Felcsúton, hanem folytatják az aláírásgyűjtést a focipályákon. Vasárnap a Tersztyánszky Ödön Sportközpont bejáratánál folytatták a kampányt.

A Fidesz októberben kezdett aláírásgyűjtésbe „Brüsszel háborús tervei ellen”. Mindezt a Nemzeti Konzultációval párhuzamosan. Mindennek az adhat értelmet, hogy Orbán Viktor kiszivárgott előadása szerint nincsenek jó állapotban az adatbázisaik, egyenesen azt mondta, vannak „gyalázatos állapotban lévő” választókerületek is. Pedig a cél az lenne, hogy minden választójukat lehetőleg név szerint ismerjék. Mostantól legalább abban biztosak lehetnek, hogy Mészáros Lőrinc még velük van.