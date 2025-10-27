Mészáros Lőrinc politikai akcióval sértette meg a felcsúti stadion házirendjét

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Mivel erősen frissítésre szorul a Fidesz választási adatbázisa, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő szombaton a felcsúti Pancho Aréna bejáratánál, majd a lelátón is gyűjtötte az aláírásokat. A lelátón sikerült megnyernie magának Mészáros Lőrincet is, aki széles mosollyal adta meg az adatait a pártnak.

Fotó: Tessely Zoltán/Facebook

Pár éve pont a Mészáros mellett ülő Szöllősi György sajtófőnök arra hivatkozva dobatta ki a 444 stábját a felcsúti stadionból, hogy szerinte kollégáinknak a VIP-páholy fényképezésével „politikai provokáció” volt a céljuk. Az akadémia házirendje egyébként kifejezetten tiltotta az aktuálpolitikát és a lopást.

Emellett az MLSZ fegyelmi szabályzata is kimondja, hogy „a labdarúgó mérkőzések nem sportjellegű megnyilvánulásokra történő felhasználása a sportszerűség megszegésének minősül”. Ennek ellenére Tessely bejelentette, hogy nem állnak meg Felcsúton, hanem folytatják az aláírásgyűjtést a focipályákon. Vasárnap a Tersztyánszky Ödön Sportközpont bejáratánál folytatták a kampányt.

A Fidesz októberben kezdett aláírásgyűjtésbeBrüsszel háborús tervei ellen”. Mindezt a Nemzeti Konzultációval párhuzamosan. Mindennek az adhat értelmet, hogy Orbán Viktor kiszivárgott előadása szerint nincsenek jó állapotban az adatbázisaik, egyenesen azt mondta, vannak „gyalázatos állapotban lévő” választókerületek is. Pedig a cél az lenne, hogy minden választójukat lehetőleg név szerint ismerjék. Mostantól legalább abban biztosak lehetnek, hogy Mészáros Lőrinc még velük van.

POLITIKA felcsút Tersztyánszky Ödön Sportközpont fidesz Tessely Zoltán pancho arena mészáros lőrinc szöllősi györgy mlsz
Kapcsolódó cikkek

A Nemzeti Sport főszerkesztője elmagyarázta, miért helyes kidobni a 444-et a felcsúti arénából, és miért nem sportszerű kritikát megfogalmazni a focira költött milliárdok miatt

Szöllősi György, azt is kifejtette, hogy a TAO nem közpénz, a Kúria pedig téved, amikor erről mást állít.

Sarkadi Zsolt
futball

Még a nemzeti konzultáció sem ért véget, de már indul is az aláírásgyűjtés „Brüsszel háborús tervei ellen”

Senki nem menekül: a miniszterelnök ígérete szerint minden városban és minden faluban ott lesznek az aláírásgyűjtők.

Takács Lili
belföld