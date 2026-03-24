A CÖF–CÖKA a Trump-féle Béketanácstól kér választási megfigyelőket Magyarországra

A Trump-féle Béketanácshoz fordul a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA), azt kérve, hogy a testület fordítson kiemelt figyelmet a magyarországi országgyűlési választásokra, továbbá, ha lehetséges, választási megfigyelőkkel is járuljon hozzá a demokratikus folyamatok legitimációjához.

A Békemenetet szervező szervezet külügyi igazgatója, Tordai Máté – aki a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány elnöke is – elmondta, hogy a CÖF-CÖKA elnöke, Csizmadia László a NATO mellett levélben fordult a Béketanácshoz is, azt kérve: lépjenek fel az ukrán erőszakos fenyegetéssel és a magyar választási folyamatokba való beavatkozásokkal és delegitimációs törekvésekkel szemben.

Békemenet 2025. október 23-án Fotó: Bankó Gábor/444

Tordai Máté szerint „a magyar civil társadalom eddig is érthető felháborodással, de mégis felelőségteljes önmérséklettel figyelte a Brüsszel, Ukrajna, Tisza Párt közötti politikai szövetség fejleményeit”, ám van az a pont, amikor nem elég diplomatikus körmondatok mögé bújva beszélni arról, ami történik, hanem ki kell mondani: „Eddig és ne tovább!”

Szerinte a NATO-főtitkártól arra kértek válaszokat, követik-e a fejleményeket, várható-e, hogy majd hivatalosan is megnyilvánulnak, és „milyen forgatókönyvek lépnének életbe, ha Ukrajna beváltaná a megtett fenyegetéseit”.

A Béketanácsnak küldött levél „a magyar demokrácia legitimitásának és integritásának védelme érdekében született meg”, mert szerintük a Tisza Párt a választási vereség felelőssége elől menekülve „tudatosan építi a választási csalás narratíváját annak érdekében, hogy ezáltal szándékosan szítsa a társadalmi feszültséget”.

A CÖF-CÖKA szerint a Béketanács – ha az ENSZ, vagy más nemzetközi szervezetek helyébe lép – biztosíthatja a demokrácia- és szuverenitásvédelmet és a választások intaktságát is.

Ifj. Lomnici Zoltán közölte azt is, hogy mivel Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a „Nem akarunk háborút!” jelszóval kampányol, levédették a nemakarunkhaborut.hu domaint is. (Ennek egyelőre nincs nyoma.) (via HVG)