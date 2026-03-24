A győri polgármester azt írja, olyan infók jutottak hozzá, hogy a városa lenne a helyszíne egy „kampányfordító” eseménynek

Tisztelt győri polgárok! Tisztelt honfitársaim! A hozzám eljutott információk szerint felmerült, hogy előre eltervezetten Győrt akarják felhasználni kampányfordító esemény helyszíneként. Szeretnék erről a tervről mindenkit lebeszélni. Hadd idézzem Isaac Asimov sci-fi szerző karakterét, Salvor Hardint: „Az erőszak a gyengék végső menedéke.”

Ezt írta keddi Facebook-posztjában Pintér Bence, Győr polgármestere.

Megkerestük külön is Pintért, aki azt mondta, nem tud több információval szolgálni a posztjában leírtakon túl.

Ami biztos, hogy pénteken, március 27-én Orbán Viktor a városban tart gyűlést. A Washington Post arról írt, hogy az orosz külföldi hírszerzés felvetette egy Orbán elleni merénylet megrendezésének tervét, hogy növelje a csökkenő támogatottságát – az akció fedőneve Gamechanger volt. Ebben a cikkben volt szó Szijjártó tájékoztatásairól is. Szijjártó a vádakat választási befolyásolást célzó lejárató kampánynak minősítette, őrült összeesküvés-elméleteknek és ukrán propagandának nevezve azokat.