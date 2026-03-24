Az Egyesült Államok közel egymilliárd dollárt fizet egy francia energiacégnek, hogy ne építsen szélerőműveket

Miközben az iráni háború miatt kialakult üzemanyagválság világszerte felhajtja a gáz- és olajárakat, a Trump-adminisztráció bejelentette: 1 milliárd dollárt, közel 340 milliárd forintot fizet a francia TotalEnergies-nek azért, hogy az leállítsa az Egyesült Államok keleti partvidékére tervezett tengeri szélerőműparkok építését.

A megállapodás értelmében a cég visszakapja a Biden-kormány idején kifizetett közel 1 milliárd dollárt, és vállalja, hogy nem indít új tengeri szélenergia-beruházást az Egyesült Államokban. Ugyanakkor a kormányzat közleménye szerint a TotalEnergies idén közel 1 milliárd dollárt fektet be a texasi Rio Grande LNG-üzem bővítésébe, valamint a Mexikói-öbölben zajló olaj- és palagáz-kitermelés növelésébe.

A döntés a Guardian szerint újabb csapást jelent az amerikai tengeri szélenergia-iparnak. Tavaly a Trump-kormányzat öt, már engedélyezett keleti parti szélerőműpark építését is megpróbálta leállítani. Az érintett államok és a fejlesztők bírósághoz fordultak, ami végül engedélyezte a projektek folytatását. Trump korábban többször kijelentette, hogy a szélturbinákat csúnyának, drágának és kevésbé hatékonynak tartja, és inkább a fosszilis energiahordozók kitermelését támogatja.

Lena Moffitt, az Evergreen Action klímavédelmi szervezet vezetője a megállapodást „az adófizetők pénzéből fizetett kenőpénznek” nevezte, aminek célja „a hazai tiszta energia leállítása, és a pénz átjátszása az olaj- és gázipar szereplőinek”. A TotalEnergies vezérigazgatója, Patrick Pouyanné viszont azt mondta, a tengeri szélenergia hasznosítása jelenleg nem olcsó az Egyesült Államokban.