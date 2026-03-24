Donald Tusk: Micsoda szégyen

külföld

„Orbán külügyminisztere megerősítette, hogy rendszeresen tájékoztatta Moszkvát arról, miről beszéltek az uniós vezetők zárt ajtók mögött. Micsoda szégyen”

– írta az X-en Donald Tusk lengyel miniszterelnök, az Európai Tanács egykori elnöke arról, hogy Szijjártó Péter a kezdeti tagadás után elismerte, hogy az uniós megbeszélések előtt és után is fel szokta hívni Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

Donald Tusk lenygel miniszterelnök 2025. szeptember 1-én Gdanskban.
Fotó: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Tusk vasárnap azt írta: a hír, hogy Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként, „ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi szükséges”.

külföld oroszország szergej lavrov Donald Tusk Szijjártó Péter európai tanács lengyelország
Tusk: A hír, hogy Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként

„Ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi szükséges" – mondta a lengyel miniszterelnök.

Herczeg Márk
külföld

Szijjártó és Lavrov: egy bizarr módon intim kapcsolat története

Nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot. Háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták. A vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét.

Szily László
POLITIKA