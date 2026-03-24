Egy fideszes képviselő egy hangfelvételen arról beszél, hogy a bátonyterenyei akkuüzem egyértelműen ártalmas az egészségre

„Most jönnek ezzel az akkumulátorszétszerelő üzemmel. Hét helyre nem kellett ez a koreai cég, hét helyre! Hát a vízbázishoz 200 méterre, a Zagyva-parton fog elhelyezkedni! Lehet, hogy olyan rendszerű, hogy az EU elfogadja. Akkor is. Nem hozok Bátonyterenyére olyan céget, ami egészségre ártalmas. Egyértelmű. Nem az új akkumulátorgyártás, nem arról van szó. Mert az új akkumulátorgyártás, az nem veszélyes. De egy szétszerelő üzem, az már igen. Úgyhogy én meguntam ezt az összevissza bohóckodást…”

Ezekkel a mondatokkal van vége annak a két és fél perces hangfelvételnek, amelyen Molnár Ferenc, Bátonyterenye fideszes önkormányzati képviselője a megyei Fideszről panaszkodik. A 444-hez eljutott felvételről úgy tudjuk, egy 2021-es telefonbeszélgetésről készült. Egyedül Molnár hallható a felvételen, aki „Feriként” hivatkozik magára.

2021-ben adták át az alig 11 ezer lakosú Bátonyterenyén a koreai SungEel akkumulátor-feldolgozóját, ami akkor Európa legnagyobb ilyen üzeme volt. A 9,3 milliárd forint összértékű beruházáshoz a magyar kormány 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott, a cég legfőbb partnere pedig a Samsung SDI gödi gyára.

A SungEel akkumulátoripari selejtet feldolgozó üzemében azóta számos baleset történt, a cég sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásokat, előfordult, hogy rosszul lettek a kormányhivatal ellenőrei, amikor kivonultak az üzembe, többször nikkelt találtak a munkavállalók szervezetében, és a Nógrád Megyei Kormányhivatal egy időben még fel is függesztette a feldolgozó működését. A felfüggesztés nem tartott sokáig, sőt, a kormányhivatal tavaly engedélyt adott az üzem jelentős bővítésére. A bővítési engedélyt a város önkormányzata idén márciusban bíróságon támadta meg.

A 2024-es önkormányzati választáson leváltották az akkufeldolgozó építéséhez asszisztáló fideszes polgármestert, de a képviselőtestületben megmaradt a fideszes többség. A 2006 óta képviselő Molnár Ferenc is újrázott. Molnár nyilvánosan soha nem ellenezte a feldolgozó Bátonyterenyére telepítését, és nem követeli a bezárását sem az újra és újra felmerülő visszásságok miatt, ahogy teszik azt helyi civilek és az új polgármester már évek óta. Annak ellenére nem, hogy igaz, amit az üzemről 2021-ben mondott: ártalmas az egészségre, és nagyon közel van a helyi vízbázishoz (a víziközmű forrásához) és a Zagyva folyóhoz, ami a régió legjelentősebb vízgyűjtője.

A SungEel bátonyterenyei üzeme felülnézetből.

Molnárt elértük telefonon és szembesítettük a felvételen mondottakkal. Szerinte kizárt, hogy ilyet mondott volna, nem emlékszik ilyesmire. „Én ezzel nem igazán foglalkoztam, nem tudom, honnan jön ez. Én nem is akarok ezzel foglalkozni, mert ez hatósági feladat.” Amikor arról kérdeztük, miért támogatta az üzem megépülését, azt mondta: „Nem, önök félreértenek valamit. Se nem támogattam, se nem voltam ellene. Ez nem rajtam múlott. Nem volt belőle testületi döntés. Miről beszélnek?” Arra is kíváncsiak lettünk volna, támogatja-e az üzem bővítését, de Molnár erre a kérdésre letette a telefont.

Mivel az üzem Bátonyterenyére költözéséről a koronavírus-járvány idején született döntés, azt a polgármester saját hatáskörben hozta meg, erről Molnár valóban nem szavazott. Ugyanakkor a képviselői Facebook-oldalán sokat posztolt az elmúlt 5 évben a gyárról, jellemzően pozitív, vagy semleges kontextusban. 2021 júliusában ezzel a szöveggel osztotta meg Menczer Tamás posztját a gyár megnyitásáról: „Ezt 100x is megosztanám, hisz 100 embernek ad lehetőséget egy világszínvonalon működő cég Bátonyterenyén”. A birtokunkban lévő felvétel a fájl adatai szerint 2021 márciusában készült.

Menczer Tamás, akkor még mint a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára beszédet mond a dél-koreai SungEel HiTech Hungary Kft. akkufeldolgozó gyárának bátonyterenyei avatásán 2021. július 7-én. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Többször megosztotta a cég bejegyzéseit is fejlesztésekről, a városnak nyújtott támogatásokról, vagy a bővítési engedélyt megtámadó kereset visszautasításáról. Egy 2023-ban történt baleset után Molnár az egyik bejegyzésében arról írt, hogy nem rajongója a gyárnak, és a kommentek között egy helyi lakosnak azt válaszolta, benne is van aggodalom az ügyben. De nem határolódott el a projekttől.

A 2024-es polgármester választást Bátonyterenyén a SungEel üzem ellen régóta tiltakozó egykori rendőr nyomozó, a függetlenként induló Orosz István nyerte. A polgármester jelenleg betegségből lábadozik, de sikerült vele telefonon beszélnünk. Arra a kérdésre, hogy tudomása szerint bárki a fideszes képviselők közül ellenezte-e az üzem megépítését, azt válaszolta: „Én még nem leltem fel olyan dokumentumot, olyan jegyzőkönyvet, amelyben a képviselők tiltakoztak volna az ellen, hogy egy ilyen üzem idejöjjön Bátonyterenyére. Vagy akár felléptek volna egy nyilatkozattal, megerősítve a város előtt, hogy ennek az üzemnek a működése a környezetünkre vagy az itt élő emberekre veszélyt jelent”. A polgármesterrel nem osztottuk meg a Molnárról készült hangfelvételt, sem annak tartalmát.

Orosz István arra is emlékeztetett, hogy az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának tagja a térség fideszes képviselője Becsó Zsolt, aki a mostani választáson is a Fidesz jelöltje. „Egyetlen alkalommal nem emelte fel a hangját, hogy a cég érdekeivel szemben első sorban a bátonyterenyei emberek érdekeit kell nézni. Mindaddig, amíg nem vizsgálnak ki minden ügyet a cég működésével kapcsolatban, ennek az üzemnek itt nem lehetne működnie. Különösen a vízbázis közelében, felszíni víz mellett, mi keresnivalója van egy ilyen üzemnek?”

A polgármester szerint a sorozatos jogsértések ellenére a képviselőtestület fideszes tagjainak, és általában a megyei Fidesznek az álláspontja nem változott: ők ebben nem látnak semmi kivetnivalót. Szerinte ráadásul a helyi építési szabályzat korábban tiltotta veszélyes hulladékkal foglalkozó üzem létesítését a városban, ezt azonban a fideszes többségű képviselőtestület megváltoztatta, hogy ne legyen akadálya a koreai cég beruházásának.