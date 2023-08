Felfüggesztették a bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó működését

Határozatlan időre felfüggesztette a bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó működését a Nógrád Megyei Kormányhivatal kedden. A dél-koreai tulajdonú SungEl Hitech Hungary Kft. üzeme sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásokat.

A Kormányhivatal korábban hat alkalommal, összesen közel 100 millió forint bírsággal sújtotta a céget, mely júniusban 31 milliós, júliusban 50 milliós büntetést kapott. A cég másik, szigetszentmiklósi üzemét is többször megbírságolták a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Az üzemben halállal végződő baleset is történt.

A bátonyterenyei üzem akkor indulhat újra, ha a cég megteremti a jogszerű működés feltételeit. Többek között rendeznie kell a túltárolt hulladék helyzetét is.

A gyárnál tartott júliusi tüntetésén mi is forgattunk. A dühös emberek akkor egészen Nagy-Majdon József polgármester házáig vitték a követeléseiket.

2021-ben a bátonyterenyei üzem eleve katasztrófavédelmi engedély nélkül kezdett működni, de a veszélyes anyagokat később is szabálytalanul tárolták. Arra a gépre sem volt engedélyük, ami tavaly felrobbant. Aztán az egyik daráló most június elején is kigyulladt. Idén tavasszal még a hatósági ellenőrök is rosszul lettek ott a szabálytalanul tárolt vegyi anyagoktól. A szigetszentmiklósi üzemében egy ember meg is halt tűz miatt. De a néhány milliós bírságokat még mindig bőven fedezt az a 2,8 milliárdos állami támogatás, amit az induláshoz kaptak. A SungEel a németországi Rudolstadtban akart hasonló újrahasznosító üzemet nyitni, de mivel a helyiek közel kétezer panaszt adtak be a lehetséges légszennyezés miatt, a vállalat áprilisban lefújta a projektet.