Elfogtak két férfit a németek, mert az oroszoknak kémkedhettek

A német szövetségi főügyészség nyomozók feltételezett orosz kémeket tartóztattak le a SPIEGEL szerint két feltételezett moszkvai kémet tartóztatott le. A lap értesülései szerint a szövetségi főügyész kedden két feltételezett titkosügynököt vetetett őrizetbe. A gyanú szerint Oroszország megbízásából egy olyan német vállalkozót figyeltek meg, aki katonai célokra is használható drónokat és drónalkatrészeket szállít Ukrajnába.

Az egyik gyanúsított a 45 éves román állampolgárságú Alla S., akit reggel a Észak-Rajna-Vesztfália tartománybeli Rheine városában tartóztattak le, a másik a 43 éves, kelet-ukrajnai Harkiv régióból származó Szergej N. Őt a spanyol rendőrség egységei vették őrizetbe Eldában, Alicante-tól mintegy 40 kilométerre északnyugatra.

A feltételezett ügynökök letartóztatását a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal kémelhárításának, valamint a bajor tartományi bűnügyi hivatal állambiztonsági egységeinek kiterjedt nyomozása előzte meg. Eszerint Szergej N. 2025 decemberétől célzottan gyűjtött információkat a németországi drónbeszállító vállalatról, többek között titokban felvételeket készített a cég telephelyéről.

Márciustól feltételezett bűntársa, Alla S. vette át a megfigyelést. A nyomozás szerint felkutatta a vállalkozó lakcímét, felkereste az ingatlant, és okostelefonjával rejtett felvételeket készített a bejáratról. A nyomozók szerint a megfigyelési tevékenység „további titkosszolgálati műveletek előkészítését szolgálhatta a célpont ellen”, szerintük akár fizikai támadásokig vagy egy merényletig is eljuthatott volna a drónbeszállító ellen.

Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal értékelése szerint jelentősen fokozódott az orosz kémkedés, szabotázs és dezinformáció jelentette fenyegetés. A fenyegetési környezetet az állami, az államilag irányított, valamint a magánszereplők keveréke jellemzi. (Spiegel/ORF)