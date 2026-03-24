Izraelt lőtte rakétákkal Irán és továbbra is tagadják, hogy tárgyalnának

Az izraeli hadsereg közlése szerint Irán több hullámban lőtt ki rakétákat Izraelre. Megszólaltak a légvédelmi szirénák többek között Tel-Avivban is, ahol az elhárító-rendszerek elfogták a rakétákat. Ám Észak-Izraelben lakóházak rongálódtak meg, amikor törmelékek zuhantak rájuk egy elfogott rakétából. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

Iráni rakéták tartanak Izrael felé Ramallah felett. Fotó: ISSAM RIMAWI/Anadolu via AFP

Eközben Donald Trump hétfőn a Truth Social nevű platformján azt írta, hogy az Egyesült Államok és Irán „nagyon jó és eredményes” megbeszéléseket folytatott a „közel-keleti ellenségeskedések teljes és végleges lezárásáról”. Ennek eredményeként – elmondása szerint – öt nappal elhalasztotta az iráni energiahálózatot célzó csapás tervét. Bejelentése nyomán a részvényárfolyamok emelkedtek, az olajárak pedig meredeken, hordónként 100 dollár alá estek. Ez egyébként 180 fokos fordulat ahhoz képest, hogy a hétvégén még fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal kapcsolatban.

Csakhogy Irán tagadja, hogy bármilyen tárgyalások kezdődtek volna. Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Esmaeil Baghaei kijelentései után megszólalt az ország befolyásos parlamenti elnöke, Mohammad Báger Gálibáf – akiről egy izraeli tisztviselő és két másik, az ügyet ismerő forrás azt állította, hogy ő volt a tárgyalópartner iráni részről –, aki szintén kijelentette, hogy nem is folytak tárgyalások.

(Reuters)