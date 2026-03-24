A Versztka orosz lap arról számolt be, hogy az orosz óvodákban elkezdtek találkozókat szervezni katonákkal, akik a pilóta nélküli egységekben végzett szolgálatról mesélnek.

2025 novembere óta, amikor az orosz védelmi minisztérium bejelentette a pilóta nélküli rendszerek új fegyvernemének létrehozását, ilyen találkozókat már tartottak például az Ivanovói területen fekvő város, Rodnyiki, valamint Jesszentuki és Pszkov óvodáiban. A rodnyiki eseményen a gyerekeket a légierő egyenruhájába öltöztették, és elszavalták a katonának Az apám elment a háborúba című verset.

A lap szerint 2025 novembere óta legalább 13 hasonló találkozót tartottak orosz óvodákban, ahol a gyerekeknek nem a biztonság szempontjából beszéltek a drónokról. Sok alkalommal valódi drónokat mutattak be a gyerekeknek, és azokat még irányítani is engedték az óvodásokat. A Lipecki területen fekvő Szolidarnoszty település óvodájában tartott ilyen esemény után közzétett bejegyzés szerint a gyerekek „már kiválasztották jövőbeli hivatásukat”.

Az orosz hatóságok aktív kampányt folytatnak a diákok toborzására az új fegyvernembe. A tanulókat – különösen azokat, akiket a kirúgás veszélye fenyeget – rábeszélik vagy kényszerítik, hogy csatlakozzanak a drónos csapataihoz, kedvezményes szolgálati feltételeket és egy év utáni visszavételt ígérve a tanulmányaikba. Emberi jogi szervezetek szerint az egyetemek valójában nem tudják garantálni a speciális feltételekkel történő szolgálatot, és a diákoknak valójában egy hagyományos szerződést kínálnak, amit aláírva fennáll a veszélye, hogy a háború végéig a fronton maradnak.

A Vazsnije Isztorii (Fontos Történetek) orosz oknyomozó újság információi szerint az orosz védelmi minisztérium 2026 végéig 78 800 főt tervez toborozni a pilóta nélküli rendszerek csapataiba. (Meduza)