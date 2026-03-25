A Medián legfrissebb felmérése alapján kétharmados többsége lenne a Tiszának

Tovább növelte az előnyét a Tisza a Fidesszel szemben - derül ki a Medián márciusi felméréséből, amit a hvg számára készítettek.

A mérés szerint a teljes népesség körében 16, a pártot választani tudók körében 20, a választani tudó „biztos” szavazók között pedig már 23 százalékponttal vezet a Tisza a kormánypártok előtt.

Februárról márciusra a Medián szerint a biztos pártválasztók között 5 százalékkal nőtt a Tisza támogatottsága, két százalékkal csökkent a Fideszé.

A Medián szerint akár rekordrészvétel is lehet a választáson: a megkérdezetteknek 89 százalékos aránya mondta biztosra, hogy részt fog venni a szavazáson. A tiszásoknál ez az arány 96 százalékos, a fideszeseknél Fidesz-pártiaknál 90 százalékos, a többi párt szavazói, vagy a párt nélküliek körében 75 százalékos a részvételi szándék.

A mostani számok alapján kétpárti lenne a parlament, a Mi Hazánk 5 százalék alá csúszott.

A teljes népességben a megkérdezettek 47 százaléka számít Tisza győzelemre, 35 százalék várja a Fidesz győzelmét. Ez óriási változás, januárban még a Fidesz volt a favorit, februárban már minimálisan Tisza-győzelmet vártak, mostanra nagy lett a különbség.

A felmérést március 17-e és 20-a között készítette a Medián 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait súlyozással korrigálták, így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. (Hibahatár ±3,1 százalék.)