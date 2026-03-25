Egy kecskeméti panelház negyedik emeletéről zuhant ki egy másfél éves kisfiú, mégis túlélte

Kiesett egy negyedik emeleti lakás ablakából egy másfél éves kisfiú Kecskeméten a múlt héten, de túlélte az esést, és már jobban van – értesült az RTL. A gyereket kórházba vitték, a lába törött el.

A kisfiút egy, a házban dolgozó takarítónő találta meg. A nő az RTL-nek azt mondta, puffanást hallott, először azt hitte, egy madár csapódott neki az ajtónak. Amikor kinézett, egy síró kisfiút látott a fűben ülni.

„Odamentem hozzá, láttam, hogy véres a szája széle, azonnal szóltam a védőnőnek” – mondta. A védőnő rendelője a társasház aljában van, néhány méterre a helyszíntől. Rövid időn belül a gyerek anyja is megérkezett, majd mentőt hívtak.

A mentők szerint a kisfiú eszméleténél volt, zúzódásokat és sebeket szenvedett, de a zuhanás miatt súlyosabb sérülések lehetősége is fennállt, ezért teljes testét rögzítették, és oxigénadással vitték kórházba.

Több szerencsés tényező is közrejátszhatott abban, hogy a gyerek túlélte az esést. Az RTL úgy tudja, a kisfiú ágya az ablak alatt volt, onnan mászhatott fel a párkányra. A ház mellett járda fut, de a gyerek néhány centivel arrébb, a fűre esett. Az első emeletnél található homlokzati elem pedig tompíthatta a zuhanást.

Szakértők szerint az is számíthatott, hogy a kisgyerekek teste rugalmasabb, így bizonyos esetekben jobban elnyelik az ütést. Ugyanakkor hangsúlyozzák: ha egy gyerek magasból esik le, nem szabad megmozdítani, mert belső sérülései lehetnek.

A rendőrség nyomoz az ügyben. Az RTL információi szerint a család a baleset után elköltözött a lakásból.