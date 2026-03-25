Először mondta ki a bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat és árt a mentális egészségnek

Egy amerikai esküdtszék szerint a Meta és a YouTube úgy tervezte meg a platformjait, hogy azok függőséget okozó funkcióikkal hozzájárultak egy fiatal felhasználó mentális problémáihoz. A cégeket 3 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezték - számolt be róla a New York Times.

A döntés mérföldkőnek számít, mert először mondta ki bíróság, hogy a közösségi oldalak működése közvetlenül is károsíthatja a felhasználók mentális egészségét, és ezért a cégek felelőssé tehetők.

A pert egy ma 20 éves nő indította, akit K.G.M. monogrammal azonosítottak. Azt állította, hogy a Meta – amely a Facebookot és az Instagramot is birtokolja – és a YouTube olyan funkciókat épített be a platformjaiba, mint a végtelen görgetés vagy az algoritmikus ajánlórendszer, amelyek szorongást és depressziót okoztak nála.

Az esküdtszék elfogadta ezt az érvelést, és kimondta, hogy a cégek gondatlanul jártak el a termékeik tervezésekor. A megítélt kártérítésből a Meta 70 százalékot, a YouTube a fennmaradó részt fizeti.

Az ügy azért is fontos, mert egyike annak a több ezer hasonló pernek, amelyet fiatalok, iskolai körzetek és állami főügyészek indítottak a nagy techcégek ellen. A mostani ítélet megerősítheti azt a jogi érvelést, hogy a közösségimédia-platformok akár személyi sérülést is okozhatnak, ami újabb perekhez és jelentős kártérítésekhez vezethet.

Az esküdtszék még nem zárta le teljesen az ügyet: arról is dönteniük kell, hogy indokolt-e további, büntető jellegű kártérítés kiszabása a cégekre.

A felperes jogi csapata részben a dohányipari perek stratégiájára épített, amikor azzal érvelt, hogy a techcégek tudatosan hoztak létre addiktív termékeket. A vállalatok eddig gyakran sikerrel hivatkoztak egy amerikai jogszabályra, amely védi őket a felhasználók által közzétett tartalmak miatti felelősségtől.

A per eredetileg több céget is érintett: a TikTok és a Snap (a Snapchat tulajdonosa) azonban még a tárgyalás előtt megegyezett a felperessel, a megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A mostani ítélet egy másik, friss döntés után született: Új-Mexikó államban egy esküdtszék nemrég 375 millió dollár megfizetésére kötelezte a Metát, amiért nem védte meg alkalmazásai felhasználóit a gyerekeket szexuálisan kizsákmányoló elkövetőktől.