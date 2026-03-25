Magyar Péter a célegyenesben ráfordul a kétharmadra és a fideszesekre

Kedd este fél kilenc után, a sokadik országjárása sokadik napjának sokadik helyszínén tűnt fel, hogy Magyar Péter ezt élvezi. Vagy ő korunk legnagyobb színésze, vagy olyan ember, akit nem csak az éltet, hogy karnyújtásnyira került a hatalomtól, hanem az is, hogy kiállhat emberek elé szónokolni és magát ünnepeltetni. Nem baj, ha már száznál is többször ismételte el ugyanazt a poénját a „batidai bakterről” és „O. Viktor Mihály leköszönő miniszterelnökről”, őszintén élvezi ezeket újra elmondani, és őszintén élvezi az előtte állók reakcióját, akiknek minden vicc új.

Különleges ember aki az ilyen szereplést akkor is élvezi, ha repetitív monotóniájától más, például a produkciót alig néhányszor megtekintő újságíró már a falra mászik. Ilyen, saját magától, a közönség rajongásától, valamint a kettő kombinációjától megrészegülő politikus volt egykor az az Orbán Viktor is, aki a 2026-os választási kampány hajrájában az ellenzék vezérét ügyetlenül másolva szintén országjárásra indult. A védekező pozícióba és kopírozásra kényszerült, idősödő Orbán azonban már nem ilyen. Ettől még az áprilisi 12-i választást az utóbbi is nyerheti, de Orbán, aki éppen belegabalyodik a saját maga által szőtt külpolitikai pókhálóba, már nem képes olyan lelkesedéssel kampányolni Magyarországon, mint az ebben a közegben lubickoló riválisa.

„Maga járt már a Maldív-szigeteken? Orbán Ráhel minden héten!” – Magyar Péter hazai pályán

A Tisza számára viszonylag könnyű terepen, Komárom-Esztergomban turnézott szerdán Magyar Péter. Kiderült, hogy nyílt sisakos meccsen a Fidesznek nem nagyon van ellene esélye, és az is, hogy érdemes utánanézni a felhasznált idézetek pontos eredetének.

Bede Márton
Orbán Viktor lement Hódmezővásárhelyre facebookozni

Márki-Zay Péter és Lázár János városába érkezett a miniszterelnöki utcaturné. Amikor a tömegben a mocskos és a hajrá Fidesz összeadódott, a beszédekből semmit sem lehetett hallani. Orbán egyébként megérti, ha egy fiatalember miniszterelnök akar lenni.

Bábel Vilmos, Németh Dániel
Évtizedek óta nem látott esélyt kapott a Tisza Lázár János körzetében

Bár Kelet-Csongrádban szinte mindig jobboldali jelölt nyert, Lázár János pedig abszolút többséget szerzett 2022-ben, a miniszter hátralépésével előidézett új helyzet az országos politikai hangulat változásával együtt esélyt biztosít az ellenzéknek a Fidesz legyőzésére. A választást a kormánypárt elbizonytalanodott hívei dönthetik el.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Mi a közös Lázár Jánosban, Böde Dánielben, Vizoviczki Lászlóban és I. Gergely pápában?

Természetesen a nagy munkabírásuk. Itt az ideje végleg leszámolni a magyar sajtónyelv egyik legnagyobb közhelyével.

Bede Márton
„Ott megy az unokám a Magyar Péterrel”

Végiggyalogoltunk egy napot a Budapestről Nagyváradra tartó menettel. Kisújszállás és Kertészsziget között kiderült, hogy a Tisza már Magyarország egyik legreménytelenebb szegletében is erős, és hogy jobb a szabad levegőn jobb sétálni, mint egy sportcsarnokban hőbörögni.

Bede Márton
A világ visszanyal

Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett. Így most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában.

Bede Márton
