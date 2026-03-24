A világ visszanyal

„A magyar választás megváltoztathatja Európát” – fogalmazott még 2025 novemberében az Economist cikkének címe. A tény, hogy a vezető gazdasági-politikai hetilap a következő év fontosabb eseményeit taglaló összeállításában kiemelt figyelmet szentel egy kis ország ügyeinek, erős figyelmeztetés volt minden magyar választó és újságolvasó számára.
Az Economist többek közt arról írt, hogy „az év legfontosabb választása segíthet mozgásba lendíteni az Európai Uniót”. Hogy „Mr. Orbán szoros kapcsolata Trump úrral és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a legtöbb többi uniós vezető számára elfogadhatatlan”. Hogy „az EU-csúcsok rendre arról szólnak, hogy Orbán úr él-e a vétójogával”. Valamint hogy „az egész világ számára tanulságokkal szolgálhat, hogy egy kiüresedett demokráciában egy erős kezű, hivatalban lévő politikus komoly választási kihívással szembesül”.
2026 márciusában, amikor a világ legnagyobb lapjaiban sorozatban jelennek meg cikkek a magyar kormány orosz barátairól, valamint ezeknek az orosz barátoknak a magyarországi kavarásairól, már világos, hogy kellett mindezt érteni. A kétesélyes, szoros verseny mellé a frusztrációra és idegbajra egyébként is hajlamos kis ország a kampány hajrájában megkapta a nyakába az egész világ figyelmét és kavarását. Ha úgy tetszik: beavatkozását.
Abban természetesen semmi különös nincs, hogy a világsajtó kicsit jobban odafigyel egy izgalmas választási kampányt bonyolító országra. Semmi furcsa nincs abban, hogy egy másik vezető gazdasági-politikai lap, a Financial Times cikksorozatban tárja olvasói elé a felcsúti gazdasági csodát és Orbán Viktor baráti körének közpénzzel kitömését. A 444 is többet foglalkozik Szlovéniával most, amikor választás van, mint bármikor máskor.
Az viszont már kevésbé megszokott, hogy a világsajtó kiemelt érdeklődéssel, élő egyenes adásban közvetítsen egy kis kelet-európai ország választása körüli titkosszolgálati kavarásokról. A lavinát a VSquare hírlevelében indította el Panyi Szabolcs, aki március 5-én arról írt, hogy a magyarországi kampányba a moldáv választások körül is kavaró orosz titkosszolgálati szakemberek kapcsolódtak be, vagy legalábbis terveznek bekapcsolódni, Orbán Viktor csapatát segítve.
Ezeket az értesüléseket a magyar kormány agresszívan tagadta, és olyan hadjáratot indított Panyi ellen, hogy az mára eljutott a magyar sajtótörténetben példátlan módon publikált, lehallgatott telefonbeszélgetésekig – és még messze a vége. A V4 Square írása után viszont olyan, a magyar kormány piszkos ügyeit taglaló cikkek jelentek meg, amiket már nem lehetett a szokásos sunyi visszatámadással elintézni a magyar kormány felől.
Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!Már előfizetőnk vagy?
