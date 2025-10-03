Orbán Viktor támogatására buzdította Putyin a magyarokat, „ha magyarok akarnak maradni”

Miután a NATO-t nevezte ellenségnek és papírtigrisnek, Orbán Viktor mellett is korteskedett Vlagyimir Putyinban Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub rendezvényén.

„Európában egyre inkább teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők - Franciaországban (…) és Németországban is. Magyarország Orbán Viktor vezetésével természetesen már régóta ilyen álláspontot képvisel. Ha ezek az erők Európában tovább erősödnek, Európa újjá fog születni”

– mondta beszédében az orosz elnök, majd egy kérdésre válaszolva már a jövő tavaszi magyar választásokra is kitért. Bár azt állította, hogy nem követi a magyar belpolitikát, de azt hangsúlyozta, hogy a magyarok többsége magyar akar maradni, és ezért Orbánt fogja támogatni. Ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent, „de akkor Ursula von der Leyenek lesznek”.

Putyin Szocsiban, a Valdaj fórumán Fotó: KREMLIN PRESS SERVICE/Anadolu via AFP

Az orosz elnök úgy tett hitet a magyar miniszterelnök mellett, hogy ugyanebben a beszédében a NATO gyengeségét sulykolta. Miután Trump a múlt héten papírtigrisnek nevezte Oroszországot, Putyin most az atlanti blokkot vádolta ugyanezzel.

„Egy papírtigris. Mi következik ezután? Tessék, bánjanak el ezzel a papírtigrissel. Ha az egész NATO-blokkal harcolunk, haladunk előre és magabiztosak vagyunk, és mi lennénk a papírtigris, akkor maga a NATO vajon micsoda?”

- fogalmazott Putyin, és arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy ha Tomahawk rakétákat adnak Ukrajnának, akkor azt újabb veszélyes eszkalációs lépésnek fogják tekinteni, ami rontani fogja az orosz-amerikai kapcsolatokat.

Putyin, miközben Orbán Viktor és a „nemzeti erők” támogatására buzdított, Európa gyengeségén gúnyolódott. Szerinte az európai politikusok azzal próbálják betömni az európai építmény réseit, hogy Oroszországról gyártanak ellenségképeket:

„Az egyesült Európa uralkodó elitjei továbbra is hisztériát szítanak. Kiderült, hogy az oroszokkal való háború szinte a küszöbükön van. Újra és újra ismételgetik ezt az ostobaságot, ezt a mantrát”

- mondta, és a drónfenyegetésen ironizált. „Vannak, akik reménykednek céljaik elérésében, abban, hogy – ahogy ők mondják – ’stratégiai vereséget’ mérnek Oroszországra”, de még a „legtompább keményfejűek” is hamarosan rájönnek, hogy ez lehetetlen (...) Moszkva szorosan figyelemmel kíséri Európa fokozódó militarizációját, és Oroszország válaszintézkedései nem sokáig váratnak magukra”

- mondta.