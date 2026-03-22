A Kárpát-medence külpolitikai 5D-sakkmesterének mindenki felveszi a telefont, de senkit nem érdekel, amit mond

A Fidesz pokoli AI videóktól kezdve TEK-es kommandósokon át oroszpárti ukrán influenszerekig egyre elkeseredettebb eszközöket használva igyekszik a választási kampányt egybites külpolitikai dimenzióban tartani (Ukrajna=rossz, Brüsszel=rossz, Orbán Viktor=jó), mondván, a Fidesz a biztos választás, az egyetlen párt, ami megvédi Magyarországot attól, hogy a háborúra szomjazó európaiak a frontra vigyék a gyerekeinket. És ennek - legalábbis fideszes keretezéseben - szinte kizárólagos záloga Orbán Viktor, akinek Washingtontól Moszkván át egészen Pekingig elsőre felveszik a telefont. Ő az a magyar, akit már többen ismernek Puskásnál, akinek a nevét Isztambultól Madridig csillogó szemmel mondják a taxisok, a világpolitikai tényező, aki egy szinte egy kontinenst tud kénye-kedve szerint csuklóztatni.
A körülbelül naponta külföldi beavatkozást kiáltó Fidesz miniszterelnökét nem csak Donald Trump és Vlagyimir Putyin támogatta már meg (ne legyen kétségünk, nem Orbán két szép szeméért, és nem is a magyarok jólétéért), a januári Fidesz kongresszuson egy videómontázsban állt ki mellette az AFD-s Alice Weideltől a háborús bűnök miatt körözött Benjamin Netanjahun át a bíróság által elítélt Marine Le Penig bezárólag egy sor (szélső)jobboldali politikus is. Fontos kiemelni, hogy ez a támogatás amerikai és orosz részről sem marad meg kizárólag a nyilatkozatok szintjén. Az USA és Oroszország egyaránt használ erősebb eszközöket is a magyar választás befolyásolására, bár a lépések között azért meglehetősen nagy különbség van.Úgy tűnik azonban, hogy hiába a tapasztalt külpolitikai motoros, a „biztos választás” építése, ha maga Orbán Viktor vallja azt be, hogy lényegében semmit nem tud elintézni: nem tudja meggyőzni Trumpot, hogy ne támadja meg Iránt, nem tudja meggyőzni Putyint, hogy ne háborúzzon Ukrajna ellen, Zelenszkijjel és „Brüsszellel” pedig valójában már semmiben nem tud, és nem is akar megállapodni, őket nem is hívja, csak a megállapodás esélyét a minimumon tartó nyílt levéllel operál.
