Donald Trump mindenben segít, amiben csak tud, azért, mert fantasztikusan jók a személyes kapcsolatai Orbán Viktorral

A müncheni biztonságpolitikai konferenciáról közép-európai populistasimogató kiskörútra indult az amerikai külügyminiszter. Bár a konferencián elmondott beszéde hangnemében nem volt olyan konfrontatív, mint tavay J. D. Vance alelnök szónoklata, sokat elárul, hogy Münchenből Szlovákia és Magyarország irányába vette az irányt.

Pozsonyi látogatását nem kísérték nagy izgalmak, a magyarországi állomás viszont mindenekelőtt Orbán Viktor választások előtti támogatásáról szólt.

Pozsonyban Robert Fico belengette: tematikusan be lehetne vonni külső szereplőket a V4-ek tárgyalásaiba.

Budapesten Rubio visszatérően, hosszan és egyértelműen beszélt arról, mekkora előnyei vannak Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának.

Washington→München

Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencián kezdte körútját, ott elmondott beszédéről többféle értelmezés olvasható: egyesek szerint J. D. Vance tavalyi konfrontatív kijelentéseihez képest békejobbot nyújtott az európaiaknak, és kiállt a transzatlanti viszony fontossága mellett, mások szerint viszont csak udvariasabban mondta el azokat a trumpista kliséket, amiket az alelnök tavaly. A Rubio-beszédben minden kedveskedés ellenére hangsúlyosak voltak az Európát tönkretevő tömeges migrációról szóló kijelentések, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem és a jóléti állam bírálata.

Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencián, 2026. február 14-én Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A müncheni fellépés udvariaskodó passzusait beárazta, hogy a konferenciáról egyből abba a két EU-tagállamba repült, amely kifejezetten szimpatizál a putyini Oroszországgal, és aktívan tesz az Európai Unió belső egységének aláásásáért. Robert Fico ilyen szempontból „könnyebb dió” Brüsszel számára, ha vétóval fenyegetik, be szokott állni a sorba, ráadásul a legtöbbször ki lehet következtetni, hogy mit kér a támogatásáért cserébe. Orbán esetében ez rég nincs így, megszokottá vált, hogy az EU közös kiállás helyett csak 26 tagállam nevében ad ki nyilatkozatot. Nem véletlen, hogy Magyarországról az amerikai nemzetbiztonsági stratégia korábbi, kiszivárgott verziójában azt írták, le kell választani az Európai Unióról. Orbán hétvégi beszéde alapján sok dolga nincs ezzel kapcsolatban az Egyesült Államoknak, megy ez magától, mint a karikacsapás, a miniszterelnök pont a hétvégén beszélt arról, hogy a putyinozás komolytalan, a közvetlen veszélyforrás Brüsszel.

München→Pozsony

Rubio pozsonyi látogatása nem rengette meg a szlovák politikát, jött, látott, fotózkodott, ment. Meg­erősítették, hogy az Egyesült Államokkal folytatott katonai együttműködés továbbra is fennmarad, Fico miniszterelnök a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Szlovákia összesen 18 amerikai gyártású F–16-os vadászgép megvásárlásában érdekelt, a már megrendelt 14-en felül tárgyalások folynak további négyről. A másik lényeges, de mégis konkrétumok nélküli bejelentés a nukleáris energia területét érintette: Szlovákia azt szeretné, hogy a Westinghouse építsen új atomerőművet az országban, erről korábban is szó volt, Fico most annyit jelentett be, hogy remélhetőleg jövőre megállapodást is alá tudnak írni erről.

Fotó: ALEX BRANDON/AFP

A sajtótájékoztatójuk érdekesebb része arról szólt, hogy Szlovákia július 1-jétől átveszi a tetszhalott V4-ek elnökségét. Fico arról beszélt Rubio mellett állva, hogy úgy véli, a érdemes lenne megfontolni külföldi partnerek fokozatos bevonását az aktuális témákba, így az USA-t is: „Ha 2026. július 1-je után olyan téma merül fel, amelynél hasznos lenne a V4+Egyesült Államok formátumban egyeztetni, és a V4-partnerek ebbe beleegyeznek, természetesen készek leszünk ilyen találkozók megszervezésére” – mondta a szlovák miniszterelnök.

Ehhez kapcsolódóan érdemes megemlíteni, hogy Rubio müncheni beszédében az európai integrációs projektet is tévedésként festette le. Együttműködésre szólított fel, ám elutasította azokat az intézményeket, amelyek ennek alapvető pilléreit jelentik. Ezért nem meglepő, hogy az Európai Unió ellen szintén saját pszeudo-szabadságharcát vívó Fico az Egyesült Államoknak a Visegrádi Négyeken belüli együttműködést ajánlott fel. A vegetáló formátumot Orbán évek óta igyekszik a „brüsszeli diktátummal” szembeni ellenállás eszközeként pozicionálni, mert szerinte az EU nem tiszteli a magyarok és a szlovákok nemzeti identitását. Orbán és Fico szerint a jól táplált hazai oligarchiánál nagyobb fenyegetések is léteznek: a migráció, a kisebbségek, a genderideológia és most már a „makacs” Ukrajna is, amely felháborító módon nem hajlandó lemondani területeiről az agresszor Oroszország javára.

Így érthető, hogy az Egyesült Államok hasznosnak találja a formátumot, hiszen mint az amerikai nemzetbiztonsági stratégia kapcsán említettük, Trump célja az Európai Unió gyengítése, és azon erők támogatása, amelyek belülről bomlasztják. Rubio ennek megfelelően ki is jelentette, hogy semmi vitathatót nem lát az USA–V4 formátumban, lévén, hogy az amerikaiak azt várják el, hogy „mindenki a saját nemzeti érdekei szerint cselekedjen”.

Pozsony→Budapest

Vasárnap délután már Budapestre érkezett az amerikai külügyminiszter. A Szijjártó Péter-féle beharangozóban a rezsicsökkentés mellett még az volt hangsúlyos, hogy a felek „a mostani találkozón természetesen az ukrajnai béketeremtés ügyéről is hosszan fognak tárgyalni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdettől fogva támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit. Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére.” Ám igazából a sajtótájékoztatón is csak ugyanezeket ismételte el Orbán, Rubio nem ment bele az ukrángyalázásba.

Fotó: Bernadett Szabo/REUTERS

Nem sok szó esett a Szijjártó Péter és Marco Rubio által aláírt nukleárisenergia-szerződésről sem, ennek részleteit nem osztották meg a nyilvánossággal. Később annyit árult el Szijjártó, hogy az újonnan kidolgozott amerikai nukleáris technológiákból Magyarország mielőbb profitálhat, de hogy pontosan miből, mikor, hogyan, az nem derült ki. Annál látványosabb hangsúly került Orbán Viktor választások előtti támogatására. A kormánytagok és a csatolt médiabirodalom előszeretettel beszél videóiban a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról (ez most van, ha valakinek nem tűnt volna fel), Marco Rubio pedig egyértelműsítette, pontosan kinek a kapcsolatában van aranykor: Donald Trump és Orbán Viktor személyes kapcsolatában, személyes barátságában. Rubio a sajtótájékoztatón nem győzte hangsúlyozni, milyen fontos szerepe van Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának a két ország kapcsolatainak alakulásában. Elmondása alapján lényegében ez mindennek az alfája és az omegája. Csak néhány példa arról, milyen is a magyar kormány szerint a választásokba való be nem avatkozás, ha véletlenül a Fidesz szekerének megtolásáról van szó:

Donald Trump Rubio szerint elkötelezett Orbán Viktor sikere mellett, mert Orbán sikere az amerikai sikereket is jelenti.

Budapest és Washington együttműködése Trump és Orbán jó kapcsolatán alapul.

A szankciók alól is a személyes kapcsolatuk miatt kaptunk mentességet.

Ha Magyarországot bármilyen baj érné, az Egyesült Államok segítene, a pénzügyek területén is, különösen addig, amíg Orbán a miniszterelnök, hiszen az Egyesült Államok addig érdekelt a sikereinkben.

Ara a kérdésre, hogy ha Orbán veszítene a választáson, a kihívójával is konstruktív kapcsolatot tartana-e fenn az USA, Rubio ismét arról beszélt, hogy Orbánnak és Trumpnak rendkívüli szoros a kapcsolata, és ez nagyon előnyös a két ország számára, de persze a választást a magyar emberek döntik el.

Fotó: ALEX BRANDON/AFP

Mivel Marco Rubio szavai összhangban állnak a Fidesz által közvetíteni próbált Orbán-képpel (azaz Orbán Viktor a nemzetközi politika megkerülhetetlen öreg motorosa, aki személyesen garantálja mindannyiunk édes álmát és biztonságát), a személyes jelző használata a tárgyalásokról szóló kormányzati híradásoknak is visszatérő eleme lett. Szijjártó Péter Facebookra feltöltött videója remek kiindulópont lehetne egy gyors lefolyású ivós játékhoz is, annyiszor hangzik el benne a személyes kifejezés, de fegyelmezetten közvetítik az üzenetet a propagandabirodalom munkatársai is.

Budapest→Washington

Az amerikai külügyminiszter csak gyors látogatást tett Közép-Európában, de így sem maradunk sokáig a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorának bizonyítékai nélkül, hiszen Orbán Viktor csütörtökön Washingtonba utazik a Béketanács ülésére, ami lehetőséget fog biztosítani a Donald Trumppal ápolt személyes jó kapcsolatának dokumentálására is. Bár elvileg most nem utazik vele a fél kormány, a novemberi látogatáshoz képest szinte kampányfinisben vagyunk (pedig hol van még a vége!), így az kérdéses, indul-e újabb kegyencjárat. Az biztosnak tűnik, hogy helyszíni tudósítással vagy anélkül, de Orbán összes washingtoni lélegzetvételéről értesülni fogunk.