Putyin mintha arra utalna, hogy addig jön az orosz olaj, amíg a magyar kormány politikája megfelelő

Szijjártó Péter azzal dicsekedett, hogy a híresen vajszívű orosz diktátor semmit sem kért cserébe a magyar hadifoglyok elengedéséért.

A Válasz Online azonban észrevett egy nyilatkozatot, amelyet Putyin adott a Szijjártóval folytatott találkozója után:

„Oroszország mindig is megbízható energiaszállító volt és marad (…), továbbra is így fogunk együttműködni azokkal, akik maguk is megbízható partnerek – például Szlovákia és Magyarország. (…) Ezt a jövőben is szándékunkban áll tenni, feltéve természetesen, hogy ezeknek az országoknak a vezetése ugyanazt a politikát folytatja, mint ma.”

Ez persze nem újdonság, a kőolaj szállítása és árazása a szovjet és orosz hatalmi politika klasszikus eszköze, a magyar kormány pedig azzal vádolja Ukrajnát, hogy ők is politikai okokból nem nyitják meg most a Barátság vezetéket.