Amikor Putyin személyesen fogad egy külügyminisztert, az jelzi, hogy Moszkvának ez kiemelten fontos ügy

Szijjártó Péter külügyminiszter, a Fidesz mesterhármas kampányarcainak egyike Orbán Viktor ígérete szerint a „Peti itthon van” kampányát nyitotta meg. Nagy kérdés, hogy menetrend szerinti oroszországi kiruccanását ennek keretében kell-e értelmeznünk.
A két hadifogoly kiszabadítása kétségtelenül nagyon fontos eredménye a moszkvai útnak, ezt nem is szabad elvitatni vagy lekicsinyelni. Érdemes viszont a kiszabadításuk köré felépített médiakampányt olyan szempontból is figyelni, hogyan használja ki a kormány a két kárpátaljai férfi sorsát saját érdekei mentén.
A külügyminiszter nem csak jó barátjával, az őt kitüntető Szergej Lavrovval és az orosz miniszterelnök-helyettessel tárgyalt, hanem magával Vlagyimir Putyinnal is, ezúttal - minden bizonnyal először - Orbán Viktor nélkül.Putyin megdicsérte Szijjártót, amiért nagyon gyakran látogat Oroszországba,majd a két ország kapcsolatairól, az energiapiaci fejleményekről és a paksi beruházás állásáról beszéltek. Végül Orbán és Putyin telefonhívása eredményeképp Szijjártó hazahozott magával két kárpátaljai magyar hadifoglyot.
A diplomáciai protokoll szerint a külügyminiszterek általában egymással tárgyalnak, nem államfőkkel. Putyin azonban időnként személyesen fogad minisztereket is, különösen olyan országokból, amelyekkel Moszkva politikai kapcsolatot akar demonstrálni, így a formálisan alacsonyabb rangú találkozók mégis politikai súlyt kapnak.
Amikor az elmúlt másfél évben Vlagyimir Putyin személyesen fogadott valamilyen külügyminisztert, az általában nem pusztán protokolláris udvariassági látogatás volt, hanem politikai jelzés arról, hogy Moszkva kiemelten kezeli az adott kapcsolatot. A példák egy irányba mutatnak, Putyin olyan országok képviselőivel találkozik miniszteri szinten, amelyekkel Oroszország stratégiai vagy politikai partnerséget épít, vagy valamilyen módon fontosak Moszkva geopolitikai narratívájában, ahogy történt ez például Irán (2025. június) India (2025. augusztus), vagy Vietnam (2026. február) esetében. Az európai országok közül szinte kizárólag Magyarország jelenik meg ilyen szinten a Kreml napirendjén, erre a magyar kormány büszke is.
A külügyminiszter azt mondta a köszönetet mondó férfiaknak, hogy ez a munkájuk része.
