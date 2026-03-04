Szijjártó a hazafelé tartó repülőgépen beszélgetett a Putyin által elengedett két hadifogollyal

Szijjártó Péter kirakott a Facebook-oldalára egy rövid videót, amiben azzal a két ukrán-magyar kettős állampolgárral beszélget, akiket Vlagyimir Putyin Orbán Viktor kérésére elengedett a hadifogságból.

A külügyminiszter a Moszkvából Budapestre tartó repülőgépen üdvözölte a két férfit. Amikor egyikük, Román Albert megköszönte neki, hogy kihozták őket Oroszországból, Szijjártó azt válaszolta, hogy ez a munkájuk része.

Miután a másik férfi elmondta, hogy egy éve vár a szabadulásra, Szijjártó megkérdezte, hogy mennyi időt vártak a repülőtéren, majd elnézést kért, amiért elhúzódott a Putyinnal való tárgyalása. „Az elnökkel kicsit később találkoztunk, mint terveztük. De mondta, hogy itt lesznek a gépen. Mondtam, akkor rendben van.”

Szijjártó még elmondta, hogy 5-6 óra múlva már Magyarországon lesznek, addig pedig valamit esznek a repülőgépen. Miután a férfiak még egyszer köszönetet mondtak neki, Szijjártó azt ígérte, beszélgetnek még hazafelé, majd egyiküknek azt mondta, „örülök, hogy találkoztunk”.

A két hazaszállított hadifogoly egyike az a Román Albert, akinek elfogásáról az M1 számolt be február 25-én. A köztévé riportjában azt mondták, hogy az évek óta Magyarországon élő kárpátaljai férfit azután vezényelték a frontra, hogy Kárpátaljára látogatott, ahol a hadkiegészítő katonák elkapták az utcán. A férfi a háború túlélése érdekében megadta magát az oroszoknak.

Szijjártó szerdán személyesen tárgyalt Putyinnal Moszkvában. A találkozó eredményeiről ebben a cikkben írtunk bővebben.