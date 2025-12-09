Trump cáfolja Orbánt: „nem ígértem neki” pénzügyi védőpajzsot

Cikkünk frissül...
Az amerikai elnök ellentmondott annak, amit egy lehetséges pénzügyi védőpajzsról harsogott a magyar kormányfő hazatérve a washingtoni látogatásról. Donald Trump a Politicónak adott interjújában azt mondta ugyanis, hogy ő nem ajánlott fel pénzügyi mentőövet Orbánnak.
„Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte”, nyilatkozta Trump.
Amikor arról kérdezték az amerikai elnököt, hogy Budapest végül megkaphatja-e a mentőcsomagot, Trump kitért a kérdés elől, és dicsérni kezdte Orbánt, amiért „nagyon jó munkát” végzett a bevándorlás visszaszorításában. „Senkit sem enged be az országába” – mondta a republikánus vezető.
Trump válasza tehát csak még jobban összekuszálja a történetet. Orbán Viktor és népes delegációja november elején járt Washingtonban, ahol egyebek mellett az amerikai energetikai szankciók alóli mentességgel és egy pénzügyi védőpajzzsal tért haza a kormányfő. A történet ott hibdázik azonban, hogy az Orbán számára két legfontosabb „eredménynek” nyoma sincs a hivatalos feljegyzésekben és közleményekben.
Mindezt Orbánék azzal magyarázták ki, hogy a két elnök közötti megállapodásokról van szó, nem kormányköziekről. Orbán a pénzügyi védőpajzsot Washingtonból hazafelé, a repülőn jelentette be: az amerikai elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt.
„Bizonyos Magyarországgal szemben alkalmazható brüsszeli eszközök mostantól kicsorbultnak tekinthetők. Tehát az, hogy nekünk van egy pénzügyi védőpajzsunk, ez jó néhány velünk szembeni brüsszeli tervet likvidál. Nem is érdemes ezen gondolkodni. Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni. Ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk.”