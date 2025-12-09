Trump cáfolja Orbánt: „nem ígértem neki” pénzügyi védőpajzsot

Cikkünk frissül...

Az amerikai elnök ellentmondott annak, amit egy lehetséges pénzügyi védőpajzsról harsogott a magyar kormányfő hazatérve a washingtoni látogatásról. Donald Trump a Politicónak adott interjújában azt mondta ugyanis, hogy ő nem ajánlott fel pénzügyi mentőövet Orbánnak.

„Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte”, nyilatkozta Trump.

Amikor arról kérdezték az amerikai elnököt, hogy Budapest végül megkaphatja-e a mentőcsomagot, Trump kitért a kérdés elől, és dicsérni kezdte Orbánt, amiért „nagyon jó munkát” végzett a bevándorlás visszaszorításában. „Senkit sem enged be az országába” – mondta a republikánus vezető.

Trump válasza tehát csak még jobban összekuszálja a történetet. Orbán Viktor és népes delegációja november elején járt Washingtonban, ahol egyebek mellett az amerikai energetikai szankciók alóli mentességgel és egy pénzügyi védőpajzzsal tért haza a kormányfő. A történet ott hibdázik azonban, hogy az Orbán számára két legfontosabb „eredménynek” nyoma sincs a hivatalos feljegyzésekben és közleményekben.

Mindezt Orbánék azzal magyarázták ki, hogy a két elnök közötti megállapodásokról van szó, nem kormányköziekről. Orbán a pénzügyi védőpajzsot Washingtonból hazafelé, a repülőn jelentette be: az amerikai elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt.