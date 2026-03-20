Orbán a náci megszállást kezdte emlegetni, amikor a német kancellár az ukrán hitel blokkolása miatt bírálta

A csütörtöki EU-csúcson Orbán Viktor kitartott a 90 milliárd eurós ukrán hitel blokkolása mellett, a tárgyalás után a magyar miniszterelnök azt mondta: „Minden egyes érvet, a morálist is, a politikait is, meg a jogit is visszavertük, illetve sajátjainkat megvédtük.” Erre reagálva Friedrich Merz német kancellár a „hűtlenség durva aktusának” nevezte a magyar miniszterelnök lépését.
Majd azt mondta, Orbán magatartása mély nyomokat hagy, és olyan következményekkel jár majd, amik messze túlmutatnak ezen az eseményen.
Konkrétan a következő hosszú távú uniós költségvetésről szóló tárgyalásokat említette, mert ezek során csökkenthetik a Magyarországnak jutó uniós forrásokat, vagy még szigorúbb feltételekhez köthetik azok kifizetését. „Egyetértünk abban, hogy ami ma az Európai Tanácsban történt, azt így nem fogadjuk el” – mondta Merz.
A kormánybarát médiának tartott, péntek reggeli sajtótájékoztatóján Orbán minderre azzal reagált, hogy „nem vall jó ízlésre a kancellár mondandójának időzítése, igazán várhatott volna egy napot. Magyarország Németország általi megszállásának napján nem érdemes fenyegetni azt, akit korábban megszálltunk, a zsidókat deportáltunk, az országot elfoglaltuk és kifosztottuk. Ezt a napot meghagyhatta volna a kancellár esetleg arra, hogy az áldozatainkra emlékezzünk, és ne vele kelljen huzakodnunk. Mindegy, történt, ami történt. Láthatóan az ízlés nem erős oldala a mostani német kormánynak. És a történelmi emlékezet sem. Kár!”
A költségvetéssel kapcsolatos megjegyzésekre a magyar miniszterelnök annyit mondott, hogy a német kancellár még csak az első EU-s költségvetését csinálja, ő pedig már a harmadikat. „Ahhoz, hogy új költségvetés legyen, először le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy oda kell adják azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide, egyébként nem lesz új költségvetés.”
Orbánnál már visszatérő hagyomány, hogy a náci múltra való utalásokkal próbálja érvényteleníteni a németek kritikáit. Egy decemberi kampánygyűlésen például Hitlerhez hasonlította Angela Merkel egyik kérését. Ezzel azt a képet építi, hogy a németek vezette régi-új Európa nem egyszerűen egy rossz irányba viszi a kontinenst, hanem a náci vészkorszakot idézi. Visszatérő toposza, hogy három német (Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz) vezeti vesztébe a kontinenst.
Az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé január 27-én állt le, amikor orosz dróntámadás érte a brodi szivattyúállomást. Az olajszállítás leállása miatt a magyar kormány nem a drónt elindító oroszokat, hanem az ukránokat kezdte hibáztatni, azzal vádolták az ukrán vezetést, hogy politikai okokból állították le a szállítást. Válaszul február közepén Orbánék leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, a szlovák kormány pedig leállította az ukrajnai áramszállítást. A magyar kormány erre még rátett egy lapáttal, és bejelentette, hogy addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást és az orosz szankciókat, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken.
Egyenruhásokról, tankokról és csattogó csizmákról fantáziál a miniszterelnök, aki szerint a németek vezette Európa új vészkorszak felé masíroz, és a Tiszát is Berlin pénzeli. Mi baja lett Orbánnak a németekkel?
A szlovák miniszterelnök szavaiból úgy tűnik, hogy az állandó áramszolgáltatás egyelőre nem szűnik meg a két ország között.
Az olajvezeték továbbra is üzemel, és orosz kőolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
A szállítást addig nem indítja újra a magyar kormány, míg az ukránok újra nem indítják az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába.
Pedig decemberben már megegyeztek tagállamok a hitelfelvételből – a magyar kormány is belement azzal a feltétellel, hogy nem neki kell visszafizetnie a hitelt és a kamatokat.
Az uniós tagállamok hétfőn tervezik elfogadni a szankciós csomagot, Szijjártó Pétert idézve: „nos, ez nem lesz így”.
A szlovák energiaügyi minisztérium arra készül, hogy a napokban újraindul az ellátás, de a magyar külügy Zelenszkij ügyködését sejti a leállás mögött.