Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tegye a dolgát, vagy mondjon le

Magyar Péter országjárásának lajosmizsei állomásán reagált Szabó Bence százados nyilatkozatára, miszerint az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai céllal avatkozott bele a Nemzeti Nyomozó Iroda – két Tisza Párthoz köthető informatikussal kapcsolatos – nyomozásába.

Magyar azt mondta, hogy a titkosszolgálatok a Fidesz vezetőinek megbízásából, orosz módszerek szerint a Tisza lejáratásán dolgoztak, és a magyar emberek ellen szervezkedtek. Szerinte világossá vált, hogy a Fidesz hatalma utolsó napjaiban már semmilyen törvényt nem tisztel.

Magyar azt mondta, hogy Nagy Gábor Tamás legfőbb ügyésznek hivatalból kellene eljárást indítania, és a hatóságoknak a Karmelitában és a Fidesznél is házkutatást kellene tartaniuk, mert több súlyos bűncselekmény gyanúja is felmerült, köztük a választásba való tisztességtelen beavatkozás szándéka.

Magyar felszólította a legfőbb ügyészt, hogy „tegye a dolgát, vagy ha erre nem képes, mondjon le”. Sulyok Tamás köztársasági elnöknek pedig felszólította, hogy szólaljon meg az ügyben, mert szerinte az elnök nem hallgathat tovább.