Már csak a magyar kormány vár az Európai Bizottság védelmi hitelről szóló jóváhagyására

Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország kérelmét a SAFE nevű uniós védelmi hitelre, így a 19 kérelmezőből már csak Magyarország vár a szervezet jóváhagyására - írta meg a Telex.

Az Európai Bizottság 2025-ben mutatta be a SAFE (Security Action for Europe) közös védelmi hitelprogramot, aminek keretében 150 milliárd eurónyi hitellel segítik a jelentkező országok védelmi fejlesztéseit.

Bár a magyar kormány kezdetben támadta a kezdeményezést, végül mégis igényelt a keretből. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurót irányzott elő Magyarországnak, aminél többet csak Lengyelország és Franciaország kaphat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig még ezt az összeget is túligényelte, 17,4 milliárdos tervével.

Orbán Viktor és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: JOHN THYS/AFP

A terv nagyságára és a kétoldalú egyeztetésekre hivatkozva azonban az Európai Bizottság az eddigi két körben nem engedte át a magyar igényt.