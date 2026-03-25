„Önérzetes a kis lator… Egy kém vagy, ember” – Orbán Balázs úgy kommentelt Panyi Szabolcs posztja alá, mintha már névleg sem lenne több egy mezei választónál

Egészen szokatlan, személyeskedő stílusban kommentelt Orbán Balázs az X-en. A miniszterelnök politikai igazgatója Panyi Szabolcs posztjára reagált, amiben az oknyomozó újságíró a 444 cikkére is hivatkozva arról írt, hogy a hivatalosan mai napig Fidesz-kampányfőnökként dolgozó Orbán Balázs gyakorlatilag már csak a saját Facebook-oldalát kontrollálja.

„Önérzetes a kis lator… Egy kém vagy, ember, mindenkinek nyilvánvaló, ráadásul igazán visszataszító módon próbálsz felvágni vele vmi csajoknak. Bukó.” – kommentelte a poszt alá Orbán.

Orbán Balázs Fotó: Kristóf Balázs/444

Panyi Szabolcs ellen azután indított egész pályás letámadást a Fidesz, hogy a Mandiner hétfőn publikált egy hangfelvételt, amin az újságíró egy forrásának arról beszél, hogy egy EU-s ország állami szervének megadta Szijjártó Péter telefonszámát, hogy ellenőrizni tudják, ugyanazt a számot figyelik-e ők is. Panyi emellett arról is beszélt, hogy baráti viszonyban van a Tisza Párt külügyi vezetőjével, Orbán Anitával, akinek kormányváltás esetén embereket is tudna javasolni a közös munkára.

A kormánymédia narratívája szerint Panyi azért adta meg Szijjártó telefonszámát a külföldi titkosszolgálatoknak, hogy lehallgassák a külügyminisztert. Panyi szerint ez a feltételezés abszurd, és az egész akció egy hiteltelenítési kísérlet az orosz-magyar kapcsolatokról szóló, készülő cikke miatt. Az Orbán Anitás résszel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy csak bevágódni próbált a forrásnál.