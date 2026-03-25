„Önérzetes a kis lator… Egy kém vagy, ember” – Orbán Balázs úgy kommentelt Panyi Szabolcs posztja alá, mintha már névleg sem lenne több egy mezei választónál

Egészen szokatlan, személyeskedő stílusban kommentelt Orbán Balázs az X-en. A miniszterelnök politikai igazgatója Panyi Szabolcs posztjára reagált, amiben az oknyomozó újságíró a 444 cikkére is hivatkozva arról írt, hogy a hivatalosan mai napig Fidesz-kampányfőnökként dolgozó Orbán Balázs gyakorlatilag már csak a saját Facebook-oldalát kontrollálja.

„Önérzetes a kis lator… Egy kém vagy, ember, mindenkinek nyilvánvaló, ráadásul igazán visszataszító módon próbálsz felvágni vele vmi csajoknak. Bukó.” – kommentelte a poszt alá Orbán.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Panyi Szabolcs ellen azután indított egész pályás letámadást a Fidesz, hogy a Mandiner hétfőn publikált egy hangfelvételt, amin az újságíró egy forrásának arról beszél, hogy egy EU-s ország állami szervének megadta Szijjártó Péter telefonszámát, hogy ellenőrizni tudják, ugyanazt a számot figyelik-e ők is. Panyi emellett arról is beszélt, hogy baráti viszonyban van a Tisza Párt külügyi vezetőjével, Orbán Anitával, akinek kormányváltás esetén embereket is tudna javasolni a közös munkára.

A kormánymédia narratívája szerint Panyi azért adta meg Szijjártó telefonszámát a külföldi titkosszolgálatoknak, hogy lehallgassák a külügyminisztert. Panyi szerint ez a feltételezés abszurd, és az egész akció egy hiteltelenítési kísérlet az orosz-magyar kapcsolatokról szóló, készülő cikke miatt. Az Orbán Anitás résszel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy csak bevágódni próbált a forrásnál.

Kapcsolódó cikkek

Lehallgatott felvétel nyomán támadja a kormányzat Panyi Szabolcsot, az orosz befolyási kísérletekről cikkező újságírót

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs újságíró egy forrásával beszél. Szóba kerül Szijjártó telefonszáma is, amelyet Panyi odaadott egy külföldi szolgálatnak csekkolásra.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Orbán Balázs helyett Kaminski Fanny lett a kulcsszereplő az Orbán-kampányban

A napi tartalomgyártási kényszer és a nem javuló eredmények újraírják a szerepeket a Fidesz-stábban. Egy március eleji belső mérés szerint minimum öt százalék a hátrányuk a pártválasztók között.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA