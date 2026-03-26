A háború miatt nem lesz külképviseleti választás Teheránban és Erbilben

A jelenlegi biztonsági helyzet alapján Teheránban és Erbilben nem adottak a külképviseleti szavazás lebonyolításának feltételei, olvasható a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közelményében.

Mint írják a Közel-Keleten kialakult helyzetre tekintettel a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal (KKM) együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri a térségben zajló fejleményeket, különös tekintettel a külképviseleti szavazás és a levélszavazás lebonyolítási feltételeire.

Felhívták a választópolgárok fugyelmét, hogy mivel nem adottak a feltételek, ezért azok, akik a teheráni és az erbili névjegyzékbe kérték a felvételüket, minél előbb módosítsák azt.

„Amennyiben ez a határidő legjártáig, azaz április 2-án 16.00 óráig nem történik meg, akkor ezek választópolgárok visszakerülnek a magyarországi lakcímük szerinti névjegyzékbe” - írják.

A tájékoztatás szerint a közel-keleti térségben több helyen továbbra is rendkívül bizonytalan a biztonsági helyzet, így ott bármelyik külképviselet – de különösen Bejrút és Ramallah – vonatkozásában történhet módosítás, a végleges döntés a külképviseleti szavazásról a biztonsági helyzet napi értékelése alapján születik.

A szavazási levélcsomagok kézbesítése a teljes közel-keleti térségben nehézségekbe ütközik. Amennyiben az adott külképviseleten lesz szavazás, a választópolgárok legkésőbb a szavazás napján átvehetik a levélcsomagot is, és leadhatják szavazatukat.

Az NVI arra kéri az érintett választópolgárokat, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az NVI és a külképviseletek tájékoztatását.