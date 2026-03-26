Április 7-én jöhet J. D. Vance Budapestre, hogy megtolja Orbánt

A Reuters forrásai szerint április 7-8-án jöhet Magyarországra J. D. Vance amerikai alelnök, hogy jelenlétével megpróbáljon segíteni Orbán Viktor rosszul álló kampányán. Az első itteni látogatása alkalmából Európát gyalázó Vance annyira népszerűtlen a kontinensen, hogy a milánói téli olimpián is kifütyülték.

A Reuters hírügynökség forrásai figyelmeztettek, hogy ez egyelőre csak terv, mert az iráni háborús események beleszólhatnak az utazásba. Korábban azt lebegtették, hogy Donald Trump személyesen jöhet, de eddig csak egy, az Orbánra szavazásra felszólító közösségi médiás üzenet lett a dologból. Azt a választás eredménye mutatja majd meg, hogy 2026 március-áprilisában mennyit ér egy MENJ ÉS SZAVAZZ ORBÁN VIKTORRA mondat Donald Trumptól.