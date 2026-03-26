Hollandiában tavaly több mint 10 ezren haltak meg eutanázia által

Tavaly 10 341 ember halt meg eutanázia következtében Hollandiában, ami 3,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, írta az NlTimes hírportál csütörtökön a regionális eutanázia-felülvizsgáló bizottság (RTE) jelentésére hivatkozva

Az eutanázia aránya az összes elhalálozáson belül 5,8 százalékról 6 százalékra emelkedett. A kérelmezők csaknem háromnegyede - 74,7 százaléka - 70 év feletti volt, és többségük testi betegségekben - elsősorban daganatos megbetegedésekben - szenvedett.

Az esetek több mint 85 százalékában gyakori fizikai kórképek, így daganatos, idegrendszeri, tüdő- vagy szív- és érrendszeri betegségek álltak a háttérben. Tavaly egy 12 és 18 év közötti fiatalkorú esetében is alkalmaztak eutanáziát.

Illusztráció: Sandrine Marty/Hans Lucas via AFP

A mentális betegségek miatti kérelmek száma viszont jelentősen, közel egyötödével csökkent: 174 ilyen esetet regisztráltak, ami 45-tel kevesebb, mint 2024-ben. Ezek között nem volt gyerekeket érintő kérelem.

A demenciával élő betegek esetében 499 alkalommal hajtottak végre eutanáziát, az RTE pedig 11 olyan ügyet vizsgált, amikor a beteg már nem volt döntésképes. Emellett 475 esetben több, életkorral összefüggő betegség együttes fennállása, 278 esetben pedig egyéb okok szerepeltek a háttérben.

A felülvizsgáló testület hét olyan esetet azonosított, amelyekben az eljáró orvosok nem tartották be maradéktalanul az előírt gondossági szabályokat; ezek kivizsgálása folyamatban van.

A világon elsőként Hollandia legalizálta az eutanáziát 2002-ben, és még ugyanabban az évben Belgium is elfogadta az ezt lehetővé tévő törvényt. 2008-ban Luxemburg is csatlakozott az eutanáziát engedélyező országok sorához. Az aktív eutanáziát, azaz a halál bekövetkeztének közvetlen elősegítését a jogszabályok Európában a Benelux-országok mellett Spanyolországban engedik meg 2021 óta. (MTI)

