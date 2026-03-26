Nem indulhatnak transzneműek az olimpián női versenyszámokban

A transznemű női sportolók mostantól kizárásra kerülnek a női versenyszámokból az olimpián, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) csütörtökön új jogosultsági szabályzatot fogadott el.

„Az olimpiai játékokon, illetve bármely más, az NOB által szervezett eseményen – beleértve az egyéni és csapatsportokat is – a női kategóriákban való részvétel mostantól a biológiai nőkre korlátozódik” – közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Ezt egy sportolói pályafutás során egyszer kötelezően elvégzendő genetikai teszt fogja meghatározni.

Azt nem tudni pontosan, hogy az új szabály hány transznemű sportolót érint. A 2024-es párizsi nyári játékokon nem indult olyan nő, aki férfiként született és később váltott nemet, bár a súlyemelő Laurel Hubbard részt vett a 2021-es tokiói olimpián, ahol nem szerzett érmet.

Az új jogosultsági szabályzat, amely a 2028 júliusában megrendezendő Los Angeles-i olimpiától lesz alkalmazandó, „védi a női kategória tisztességességét, biztonságát és integritását” – közölte a NOB.

„A szabályozás nem visszamenőleges hatályú, és nem vonatkozik sem a tömegsportokra, sem a szabadidős sportprogramokra” – tette hozzá a NOB, amelynek olimpiai chartája kimondja, hogy a sportoláshoz való hozzáférés emberi jog.

A vizsgálat nyál- vagy vérmintából mutatja ki az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét, vagy hiányát.

„Az olimpiai játékokon a legkisebb különbségek is eldönthetik a győzelmet vagy a vereséget. Ezért teljesen egyértelmű, hogy nem lenne tisztességes, ha biológiai férfiak a női kategóriában versenyeznének” - mondta a bizottság elnöke, Kirsty Coventry.

Coventry a „női kategória védelmének” felülvizsgálatát már tavaly júniusban elindította, ez volt az egyik első jelentős döntése, miután a szervezet 132 éves történetében első nőként a NOB élére került.

A NOB dokumentuma részletesen ismerteti azt a kutatási álláspontot, amely szerint a férfiként való születés fizikai előnyökkel jár, és egy szakértői munkacsoport úgy véli, ezek az előnyök fennmaradnak.

„A férfiak három jelentős tesztoszteroncsúcsot élnek át: a méhen belüli fejlődés során, a csecsemőkori úgynevezett mini-pubertás idején, valamint a serdülőkori pubertás kezdetétől a felnőttkorig” – áll a dokumentumban.

A dokumentum hozzáteszi, hogy ez „nemhez kötött, egyéni teljesítménybeli előnyöket biztosít olyan sportágakban és versenyszámokban, amelyek erőre, teljesítményre és/vagy állóképességre épülnek”.

Tavaly ebruárban Donald Trump amerikai elnök olyan elnöki rendeletet írt alá, ami megakadályozza, hogy transznemű nők női kategóriákban versenyezzenek. Azt mondta, hogy a rendelet a 2028-as Los Angeles-i olimpiára is kiterjed majd, és megtagadja a vízumot azoktól a transznemű sportolóktól, akik az Egyesült Államokba utaznának, hogy a játékokon versenyezzenek. (ESPN)