Vizsgálja az Európai Bizottság a Snapchatet

Brüsszel vizsgálatot indított a Snapchat ellen annak kapcsán, hogy aggodalmak merültek fel: a közösségi üzenetküldő alkalmazás kiskorúakat tehet ki „groomingnak” (online behálózásnak), szexuális kizsákmányolásnak és egyéb bűncselekményeknek.

A Bizottság azt közölte, gyanúja szerint a Snapchat üzenetküldő alkalmazás lehetővé teszi, hogy felnőttek visszaéljenek a szolgáltatással, kiskorúnak kiadva magukat, hogy gyerekeket zsákmányoljanak ki szexuálisan. A szabályozó hatóságok attól is tartanak, hogy az alkalmazás információforrásként szolgál kábítószerekről és korhatáros termékekről, például alkoholról és e-cigarettákról.

A Snapchat az EU-ban havi 94,7 millió felhasználóról számol be, és rendkívül népszerű a tinédzserek és a fiatalok körében.

A Snapchat saját felhasználási feltételei szerint a felhasználóknak legalább 13 évesnek kell lenniük. Az uniós szabályozók azonban úgy vélik, a vállalat nem biztosítja megfelelően a korhatár betartását. Emellett szerintük a felhasználók nem kapnak elegendő útmutatást az adatvédelmi és biztonsági funkciókról, és az illegális tartalmak bejelentésére szolgáló mechanizmusok sem felhasználóbarátok.

A legutóbbi döntés azt jelenti, hogy az uniós szabályozó hatóságok részletes vizsgálatot folytatnak le, és elrendelhetik a vállalat számára megelőző intézkedések bevezetését a gyerekek védelme érdekében.

Válaszul a Snapchat szóvivője azt mondta, hogy a felhasználók biztonsága és jólléte kiemelt prioritás számukra. „A Snapchatet úgy tervezték, hogy segítsen az embereknek közeli barátaikkal és családtagjaikkal kommunikálni egy pozitív, megbízható környezetben, ahol a magánélet és a biztonság már a kezdetektől be van építve – beleértve a tizenévesek számára nyújtott további védelmet is” – mondta a szóvivő. „Ahogy az online kockázatok változnak, folyamatosan felülvizsgáljuk, erősítjük és fejlesztjük ezeket a védelmi intézkedéseket.”

Nem rég egy amerikai esküdtszék kimondta, hogy a Meta és a YouTube úgy tervezte meg a platformjait, hogy azok függőséget okozó funkcióikkal hozzájárultak egy fiatal felhasználó mentális problémáihoz. A cégeket 3 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezték. (Guardian)