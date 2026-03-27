Kifizeti az állam Verőce helyett a zsiráfketrecet

Kifizeti az állam Verőce helyett a Duna-parti zsiráfketrec pénzügyi szabálytalanságai miatt elvett 308 millió forintot - erről a verőcei polgármester posztolt csütörtökön, többszörösen is köszönetet mondva a kormánynak.

Mint arról mi is írtunk, a Magyar Államkincstár szabálytalanságok miatt a faluval fizettette volna vissza azt az összeget, amiből többek között a római Limes hajdani őrtornyának akartak emléket állítani. Az egykori hídfőerőd tornyának tömegrekonstrukciója sokaknak nem tetszett, petíció is indult az ügyben, azt is kifogásolták, hogy bár a csak zsiráfketrecnek gúnyolt építménynek mellékesen kilátófunkciója is lett volna az eredeti elképzelés szerint, lépcső mégsem épült hozzá.

A kilátó még a látványterven

Az Államkincstár által megállapított szabálytalanságok valódi oka, hogy a római Limes magyarországi szakasza végül mégsem lett a Világörökség része, márpedig a verőcei fejlesztések (a 308 milliós keretből más is lett az őrtornyon kívül, sétány és játszótér is például) is ennek a projektnek lettek volna a helyi tartozékai.

És a valóságban, az ügyre reagáló szöveggel. A feliratot az önkormányzat gyorsan eltüntette.

A világörökségi pályázatot azonban a magyar kormány az utolsó pillanatban indoklás nélkül visszavonta (sokan úgy tudták, azért, mert ez érinthette volna a Demeter Szilárdhoz köthető, Hajógyári-szigetre tervezett beruházásokat is), ami nemcsak a kulturális örökség védelme szempontjából számított botrányos döntésnek, a verőcei pályázat alól is kihúzták vele a talajt.

A verőcei önkormányzat ezért felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az állam felé, arra hivatkoztak, hogy ez a követelés rajtuk kívülálló okból történt. Erre kaptak most pozitív választ: „A Nemzeti Fejlesztési Központ által küldött tájékoztatásból kiderült, a Magyar Kormány a kérelmünkre gyors és korrekt döntést hozott. Verőcének nem kell visszafizetnie a 308 millió forintot” - írja a település oldala, eszerint a pénzt uniós pályázati források átcsoportosításából fedezi majd a kormány.

Grauszmann György verőcei polgámester ennek apropóján egy videót is készített, amiben a saját helyi ellenzékének számító önkormányzati képviselőket lemondásra szólította fel, mert szerinte félrevezető információkkal „a kormány ellenségeként sikerült beállítaniuk Verőcét” - majd pedig többszörösen köszönetet mondott a kormánynak és a fideszes képviselőjelölt Vitályos Eszternek és Rétvári Bencének.