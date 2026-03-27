Nukleáris létesítményeket bombázott Izrael Irán középső részén

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy bombát lőttek az iráni araki nehézvizes reaktorra azzal a hivatkozással, hogy a célpont a „nukleáris fegyverekhez szükséges plutónium előállításához szükséges kulcsfontosságú infrastruktúra”. Azt ugyanis Irán elkezdte újjáépíteni.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) figyelmeztetést adott ki az araki reaktor elleni mai csapás előtt, és felszólította a környező területek lakosait, hogy meneküljenek el.

Az araki telephelyet eredetileg úgy tervezték, hogy könnyen lehessen benne plutóniumot előállítani, amelyet aztán nukleáris fegyverek gyártására lehetne felhasználni. Az Izraeli Védelmi Erők szerint az üzem „fontos gazdasági eszköz volt a terrorrezsim számára, és bevételi forrásként szolgált az Iráni Atomenergia-szervezet számára, évente több tízmillió dollárt termelve a rezsimnek”.

Izrael csapást mért a Jazd városa közelében lévő, porított uránkoncentrátumot gyártó üzemre is, ami az országban „egyedülálló a maga nemében”.

„Ez a létesítmény az egyetlen ilyen jellegű Iránban, ahol a földből bányászott nyersanyagokat mechanikai és kémiai feldolgozásnak vetik alá, hogy később urándúsítási alapanyagként lehessen felhasználni” – mondja az izraeli hadsereg, hozzátéve, hogy ez egy „rendkívül fontos folyamat a rezsim által támogatott nukleáris fegyverprogram számára”.

A hadsereg szerint a csapások a „telephely egyedi termelési folyamataiban használt központi infrastruktúrát” érték.

A támadások után a Nemzetközi Atomenergia-Ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi ismételten katonai önmérsékletre szólított fel a nukleáris baleset kockázatának elkerülése érdekében. Az ügynökség az X-en közzétett bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a Jazd városa közelében lévő porított uránkoncentrátumot gyártó üzemet ért támadás után „nem nőtt a telephelyen kívüli sugárzási szint”. (The Times of Israel)