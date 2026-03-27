Végrehajtották az eutanáziát egy fiatal spanyol nőn, aki az apja szerint mentális beteg volt

Az utolsó órákig tartó tiltakozás ellenére végrehajtották az eutanáziát azon a fiatal spanyol nőn, akit az apja bírósági úton próbált megakadályozni az asszisztált öngyilkosság elkövetésében – írja a BBC.

A 25 éves Noelia Castillo 2022-ben egy korábbi öngyilkossági kísérlete következtében bénult le, és azóta sem tett le a szándékáról, amit a nyilvánosság előtt sok szenvedésével magyarázott. Mint közleményeiben mondta, egy volt barátja és mások is szexuálisan bántalmazták, a családtagjait soha nem érezte közel magához, gyermekkora nagy részét pedig egy idősek otthonában töltötte.

Hosszú jogi vita bontakozott ki akörül, hogy a nőnek van-e joga az eutanáziához. Kérését 2024 nyarán a katalán kormány eredetileg engedélyezte, de az eljárást az utolsó pillanatban felfüggesztették, miután az apja jogi kifogásokat emelt egy keresztény ügyvédszervezet támogatásával. Arra hivatkozott, hogy a lánya személyiségzavarban szenved, ami befolyásolja az ítélőképességét.

„Az állam köteles megvédeni az emberek életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, mint például egy mentális egészségügyi problémákkal küzdő fiatal esetében”

– hangsúlyozta.

A másfél éves jogi csatározás végül az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletével ért véget: az EJEB Noelia Castillo javára döntött, vagyis lehetővé tették számára az önkéntes halált.

A nő a hét elején a spanyol televíziónak nyilatkozva arról beszélt, hogy apja jogi úton próbálta megakadályozni a méltósággal való halálhoz való jogát. „Nem tartotta tiszteletben a döntésemet, és soha nem is fogja” – mondta.

„A családomban senki sem támogatja. Én elmegyek, te pedig itt maradsz a fájdalommal, de mi lesz az évek során elszenvedett szenvedéssel? Csak békében akarok elmenni, és véget vetni a fájdalomnak. Egy apa, egy anya vagy egy nővér boldogsága nem előzheti meg egy lány boldogságát”

– nyilatkozta egy tévécsatornának a halála előtti napokban.

Az eutanáziánál a lány kérése szerint csak az orvosa volt jelen. Az édesanyja, Yolanda azt mondta, hogy ugyan nem ért egyet lánya döntésével, de tiszteletben tartja azt.

Az apja által megbízott keresztény jogi szervezet szerint az eset „rávilágít a spanyol eutanáziatörvény súlyos hiányosságaira”. A törvény öt éve van hatályban, a hivatalos adatok szerint csak 2024-ben, 426 asszisztált halálra irányuló kérelmet hagytak jóvá egy év alatt.