488 év után újra Monacóba látogat a pápa

Első európai útján Monacóba látogat Leó pápa. A szombati látogatásra 488 évet kellett várniuk a monacói híveknek, az utolsó pápavizitre ugyanis 1538-ban, III. Pál pápa idején került sor.

Matteo Bruni, a Vatikán szóvivője szerint Monaco - ami egyébként a világ második legkisebb városállama a Vatikán után - „kis ország nagy távlatokkal”, a béke „laboratóriuma”, „felelős vagyon- és befolyásfelhasználása” miatt. Egyike azon kevés európai országoknak, ahol a katolicizmus hivatalos államvallás, és a katolikus templomok száma (5) meghaladja a kaszinók számát. A monacói herceg, Albert nemrég arra hivatkozva utasított el egy, az abortusz legalizálására irányuló javaslatot, hogy a katolicizmus fontos szerepet játszik Monacóban. A vatikáni szóvivő szerint szerint „az élet védelme” lesz a pápa látogatásának egyik témája.

Monaco egyesek szerint szokatlan választás, különösen Leó elődje, Ferenc pápa útjaihoz képest, aki jellemzően a marginalizált, elhanyagolt térségekbe utazott, Monacóról pedig egyik sem különösen jellemző.

Leó első külföldi útja egyébként novemberben Törökországba és Libanonba vezetett, áprilisban pedig tíznapos afrikai látogatásra indul. Nem sokkal pápává választása után meghívást kapott a Fehér Házba Donald Trumptól, de ezt egyelőre nem fogadta el. (Guardian)