A Fidesz feketeruhás önbíráskodói a földre teperték az Orbánnak Pedofidesz feliratot feltaró ellentüntetőket

Orbán Viktor a szombat délutáni péceli fórumán éppen a tiszásokat szólította meg a beszédében, jóval halkabban, mint Győrben, amikor ketten egy PEDOFIDESZ feliratot tartottak a magasba. Pár pillanatig csak, mert az Orbán országjárásáról már jól ismert feketeruhás önbíráskodók kitépték a kezükből a feliratot és a földre vitték őket.

A molinót Csőgör Péter volt gazdaságis rendőrnyomozó emelte fel, aki már többször vett részt ellentüntetőként fideszes rendezvényen, legutóbb március 15-én gyűrték le és vitték ki a Békemenetről a rendőrök. A molinó másik végét tartó ismerősével beszéltünk az eset után. Azt mondta, hogy már a megérkezésükkor rájuk tapadt két ember, valószínűleg felismerték őket. Szervezetten működnek, telefonon kapnak utasításokat, de azt nem szeretik, ha fotózzák őket. Így már akkor szóváltás alakult ki, amikor egy szelfiben Csőgörék őket is lefotózták. A molinót azért sem tudták sokáig a magasba tartani, mert ott voltak a közvetlen közelükben, és azonnal akcióba léptek. Nem hivatalos biztonságiak voltak, mert a molinó elvétele után a valtonosokat hívták rájuk.

Hogy kiket sikerült beazonosítanunk az önbíráskodók közül (Adolf, Malac és a többiek), arról itt olvashatnak.

Hamarosan riporttal jelentkezünk a péceli, a résztvevők között indulatos eseményről.