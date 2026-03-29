A köztévé műsorvezetője a 444 posztja alatt szólt be Vitályos Eszternek

„Semmilyen tiszteletet nem érdemeltek Eszter. Semmilyet”

– kommentelte a 444 egy februári Facebook-posztja alá Freddie, vagyis Fehérvári Gábor Alfréd énekes, aki a köztévén vezeti hosszú évek óta a Szerencseszombat című műsort.

Freddie egy olyan, februári 12-én közzétett videónk alatt nyilvánította ki Vitályos Eszternek – és a többesszám miatt feltehetően a kormánynak – szánt véleményét, amiben a kormányszóvivő Vitályos a köztévén élő egyenesben közvetített kormányinfón több tiszteletet kért kollégánktól a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, miután jeleztük, hogy Gulyás Gergely állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban.

Freddie legutóbb március 14-én vezette a Szerencseszombat című műsort a Duna tévén.