Áramellátási zavar miatt leállt a teljes Balaton déli vonal

Áramellátási zavar miatt a Balaton déli partján Lepsénytől Balatonszentgyörgyig teljesen leállt a vasúti közlekedés - tette közzé a MÁV. Azt írják, az üzemzavar a MÁV központi forgalomirányító berendezésében történt, a pótlóbuszok szervezése még folyamatban van.

„A hibát áramellátási zavar okozza, amelynek elhárítása az elsődleges információk szerint akár a kora délelőtti órákig is elhúzódhat”

– írja a MÁV. A fennakadás a dél-balatoni vonalon közlekedő összes vonatot érinti, további részletek a MÁVINFORM oldalán.

Vasárnap a MÁV Plusz is elesett, a lakossági vonatinformációs rendszer az óraátállítással nem tudott megbirkózni, ezért az egész országban egyórás késéseket mutat.