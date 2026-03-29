Ne járjon úgy, mint a MÁV, ne feledkezzen meg az óraátállításról

Ugye megvan, hogy most hétvégén van az órátállítás? Egy órával kevesebbet alhatunk, cserébe sokáig van világos, most vasárnap már este 7 óra 9-kor van a naplemente, business as usual.

A MÁV-nál a jelek szerint elfeledkeztek erről a jeles napról, legalábbis az aktuális késéseket mutató Vonatinfón és a hivatalos MÁV Plusz oldalon látható adatok alapján. Mert bár vonatok elindultak időben, a menetrendi oldal azt mutatja, mintha Magyarország összes vonata éppen 60-70 perc késésben lenne, piros az egész térkép: