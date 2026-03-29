Két drón zuhant le Finnországban, az egyik ukrán volt

Két drón csapódott be vasárnap Finnország déli részén. Az egyikről már kiderült, hogy ukrán drón volt, a másikat még nem azonosították be.

A TVP World cikke szerint a drónok az orosz határtól 70 kilométerre található Kouvola környékén csapódtak be. A finn védelmi minisztérium szerint először több, lassan repülő, az ország délkeleti része felé tartó repülő eszközt észleltek, majd kettő közülük földbe csapódott. A finn légierő vadászgépeket küldött a drónok azonosítására.

Az egyik lezuhant drón Fotó: SASU JARNSTEDT/AFP

Petteri Orpo finn miniszterelnök azt mondta, az egyik drónról kiderült, hogy ukrán volt. Hozzátette, hogy kivizsgálják az esetet, és arról is beszélt, hogy Ukrajna az orosz olajipart és árnyékflottát támadja, mert Oroszország az olajbevételeiből finanszírozza a hadseregét.

A héten Észtországban és Lettországban is zuhantak le eltévedt drónok.