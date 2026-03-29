Orbán szerint a rendezvényeiken minden erőszak forrása a Tisza Párt

A HVG megkérdezte Orbán Viktortól, hogy mit gondol a győri kampányrendezvényén dulakodó fekete ruhás emberek akciójáról. A miniszterelnök annyit válaszolt, hogy „a rendezvényeken minden erőszak forrása a Tisza Párt”.
A fekete ruhás emberek már a miniszterelnök keddi, nagykanizsai rendezvényén is feltűntek. Pénteken Győrben fizikailag akadályozták meg az ellentüntetőket, hogy a gyűlés helyszínére menjenek, majd szombaton Pécelen is ott voltak.
A fekete ruhások közül többeket is beazonosítottunk. Például az egykori magyar válogatott Bazsó Adolfot, a Drogkutató Intézetet vezető Gremsberger Bertalant vagy a Lázár János minisztériumában dolgozó Beregszászi Zsoltot. A csapatról ebben a cikkben írtunk bővebben.
