A fekete ruhás Adolfék már Orbán nagykanizsai fórumán is intézkedtek

A HVG fotói alapján már Orbán Viktor keddi, nagykanizsai országjárásán többen feltűntek azok közül a fekete ruhások közül, akik a miniszterelnök győri rendezvényén dulakodtak az ellenzéki tüntetőkkel.
Az egyik férfi Bazsó Adolf volt, aki a lap szerint atívan részt vett egy nagykanizsai ellentüntető rángatásában. Bazsó egykori magyar válogatott birkózó, a tavaly nyáron alapított BHW Security cég tulajdonosa.
Szintén nem hivatalos minőségben védte a rendet Nagykanizsán Gremsberger Bertalan, aki jó ideje Fidesz-közeli cégek környékén mozog. Mindösszesen 22 évesen lett ügyvezetője és tulajdonosa a Drogkutató Intézet Nonprofit Kft.-nek, ami a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül jelentős állami támogatásban részesült, és ha kell, drogokra éhes, felfegyverkezett ukránokkal riogat.
A harmadik szereplő pedig Beregszászi Zsolt volt, aki Lázár János minisztériumában dolgozik miniszteri biztosként. Ő az, aki Orbán országjárásain a „hajrá Fidesz”, „Viktor-Viktor” vagy „ria-ria-Hungária” skandálásokat vezérszurkolóként elindítja.
