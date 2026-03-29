A fekete ruhás Adolfék már Orbán nagykanizsai fórumán is intézkedtek

A HVG fotói alapján már Orbán Viktor keddi, nagykanizsai országjárásán többen feltűntek azok közül a fekete ruhások közül, akik a miniszterelnök győri rendezvényén dulakodtak az ellenzéki tüntetőkkel.

Az egyik férfi Bazsó Adolf volt, aki a lap szerint atívan részt vett egy nagykanizsai ellentüntető rángatásában. Bazsó egykori magyar válogatott birkózó, a tavaly nyáron alapított BHW Security cég tulajdonosa.

Bazsó Adolf a győri országjáráson
Fotó: Németh Dániel/444

Szintén nem hivatalos minőségben védte a rendet Nagykanizsán Gremsberger Bertalan, aki jó ideje Fidesz-közeli cégek környékén mozog. Mindösszesen 22 évesen lett ügyvezetője és tulajdonosa a Drogkutató Intézet Nonprofit Kft.-nek, ami a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül jelentős állami támogatásban részesült, és ha kell, drogokra éhes, felfegyverkezett ukránokkal riogat.

Gremsberger Bertalan telefonál a péceli országjáráson
Fotó: Bankó Gábor/444

A harmadik szereplő pedig Beregszászi Zsolt volt, aki Lázár János minisztériumában dolgozik miniszteri biztosként. Ő az, aki Orbán országjárásain a „hajrá Fidesz”, „Viktor-Viktor” vagy „ria-ria-Hungária” skandálásokat vezérszurkolóként elindítja.

Beregszászi Zsolt a győri országjáráson
Fotó: Németh Dániel/444

Az ellentüntetőkre Győrben ráküldött fekete ruhás férfiakról ebben a cikkben írtunk bővebben.

Kapcsolódó cikkek

Fogantatása pillanatától örök boldogságra teremtett lény az ember, ezért is hülyeség, hogy az ukránok legalizálják a füvet

Az MCC és a Drogkutató Intézet szakemberei kifejtették, miért jelent óriási veszélyt az ukrajnai marihuánalegalizáció. Volt szó Kalasnyikovokkal flangáló, drogfüggő veteránokról, Szent Ágostonról és a romlott Prágáról is, ahol füvet árulnak a boltokban.

Bódog Bálint, Benics Márk
belföld

Lehet pisiltetni a fiatalokat, látványosan akciózni a szórakozóhelyeken, ettől még különösebb változás a kábítószerpiacon nem történik

Lassan egy éve, hogy a Fidesz megindította a drogok elleni háborúját, miután 15 év alatt nem kezdett semmit a droghelyzettel. A szórakozóhelyeket látványosan letámadták, de a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint a piacon nem történtek nagyobb változások.

Bódog Bálint
belföld

Adolf, Malac, az MMA-harcos, Kubatov kísérője és Lázár beosztottja - őket küldték rá az ellentüntetőkre a Fidesz győri kampányeseményén

Helyszíni felvételek alapján beazonosítottuk, kik voltak azok, akik erőszakkal kiszorították az ellentüntetőket a polgárváros főteréről, miközben Orbán beszélt. A rendőrség sehol sem volt.

Németh Dániel, Német Szilvi
POLITIKA