A teljesen kamu Tisza-programról beszámoló Index most újabb állítólagos Tisza-programról számolt be

Újabb állítólagos belsős tiszás tervekről ír az Index, ezúttal a párt korábban kiugrott egyházügyi munkacsoportjának vezetőjére, Csercsa Andrásra hivatkozva. A Magyar Péter által korábban sértődöttnek és korrumpáltnak nevezett Csercsa azt állítja, Kapitány István csapatának legújabb anyagát fújta be hozzá a szél.

Ebből természetesen csupa olyan dolog derül ki, amivel a Fidesz vádolja a Tiszát, és amit a Tisza hetek óta tagad.

A dokumentum szerint a parlament megalakulása után egyből el kellene törölni a védett üzemanyagárakat, ahogy a lakossági áram- és gázárakat is piacosítani kéne a hatósági árak kivezetésével. Az állítólagos dokumentum szerint a Tisza két évre Energiafüggetlenségi Adót vezetne be a megtakarításokra, amivel a Mol Dunai Finomítójának átállítását finanszíroznák a nyugati olajra.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Index által közölt állítólagos dokumentum szerint mindez az energia- és az üzemanyagárak emelkedésével járna, a Tisza azonban a Fidesz-kormányok örökségét, valamint Mészáros Lőrinc energiacégeit okolná ezekért a közvélemény előtt.

„A Mészáros Lőrinc-féle Index és Orbán Viktor ismét közösen hazudnak. Egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból”

– reagálta Magyar Péter, hozzátéve, hogy már csak 13 nap van hátra a választásig.

Az Index korábban is közölt olyan dokumentumokat, amikről azt állította, hogy a Tisza programjának részesei. Ezek miatt a cikkek miatt a Tisza több pert is indított, amiket első fokon egyelőre meg is nyert, illetve volt másodfokú győzelmük is néhány, a cikkeket újraosztó újság ellen is. Mindezek ellenére a kormány óriási kampányt húzott fel a témára és négymilliárd forintból indított róla nemzeti konzultációt.

Előfordult másodfokú pervesztés is, de a bíróság ezekben az esetekben sem azt mondta ki, hogy a dokumentum valódi volna, hanem csupán annyit, hogy a cikkek politikai vitában kifejtett véleménynek minősülnek, amit a Tisza Pártnak mint politikai szereplőnek tűrnie kell. Ezekben az esetekben a párt a Kúriához fellebbezett, de ha valaki belezavarodna, a szövevényes jogi eljárásokról a Lakmusz írt átfogó cikket.