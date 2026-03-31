Deák Dániel már komplett Medián-felmérést hazudott be az egyéni választókerületekről, holott a többségüket nem is mérik

Miután a Medián február végi felmérése arra jutott, hogy a biztos szavazók között 20 százalékkal vezet a Tisza Párt, fideszes körökben felháborodtak, még Orbán Viktor is gúnyolódott Hannon. Nem késett sokat az orbánista propaganda válasza: Deák Dániel fideszes influenszer egy állítólagos Medián-dokumentumra hivatkozva hamisítással vádolta Hann Endrét. A Medián válaszul az adatvédelmi hatósághoz fordult Deák Dániel „aljas és felháborító” cselekedete miatt.

Deán Dániel fideszes influenszer a Terror Háza Múzeumban 2023. március 30-án.
Akkor még Deák Dániel csak egy súlyozás előtti részadatra hivatkozva állította azt, hogy a Medián hazudik, most már simán teljesen kamu számokat húzott elő azt állítva, hogy a Medián valójában az egyéni választókerületek többségében Fidesz-előnyt mért, mégis Tisza-előnyt mutató számokat fognak holnap nyilvánosságra hozni. A kormánypropaganda és NER-es álcivilek azonnal elkezdték ezt az üzenetet felerősíteni, még Takács Péter egészségügyi államtitkár is megosztotta.

Hann Endre, a Medián igazgatója a Klubrádiónak nyilatkozva reagált az újabb támadásra: azt mondta, „a Mediánnak tulajdonított, de valójában nem létező felmérés nem létező adatairól posztolt a Megafon kormánypárti influenszere”, sőt a Mediánnak valójában nincs is mérése a legtöbb választókerületben.

