Deák Dániel már komplett Medián-felmérést hazudott be az egyéni választókerületekről, holott a többségüket nem is mérik

Miután a Medián február végi felmérése arra jutott, hogy a biztos szavazók között 20 százalékkal vezet a Tisza Párt, fideszes körökben felháborodtak, még Orbán Viktor is gúnyolódott Hannon. Nem késett sokat az orbánista propaganda válasza: Deák Dániel fideszes influenszer egy állítólagos Medián-dokumentumra hivatkozva hamisítással vádolta Hann Endrét. A Medián válaszul az adatvédelmi hatósághoz fordult Deák Dániel „aljas és felháborító” cselekedete miatt.
Akkor még Deák Dániel csak egy súlyozás előtti részadatra hivatkozva állította azt, hogy a Medián hazudik, most már simán teljesen kamu számokat húzott elő azt állítva, hogy a Medián valójában az egyéni választókerületek többségében Fidesz-előnyt mért, mégis Tisza-előnyt mutató számokat fognak holnap nyilvánosságra hozni. A kormánypropaganda és NER-es álcivilek azonnal elkezdték ezt az üzenetet felerősíteni, még Takács Péter egészségügyi államtitkár is megosztotta.
Hann Endre, a Medián igazgatója a Klubrádiónak nyilatkozva reagált az újabb támadásra: azt mondta, „a Mediánnak tulajdonított, de valójában nem létező felmérés nem létező adatairól posztolt a Megafon kormánypárti influenszere”, sőt a Mediánnak valójában nincs is mérése a legtöbb választókerületben.
A kormánypárti közvélemény-kutató pedig, láss csodát, pont most állt elő egy új felméréssel, amely szerint minden szipiszupi.
Mióta kijöttek a Medián nagy tiszás vezetést mutató számai, újra ellenséggé vált Hann Endre. A Deák által lobogtatott papíron 36.9-36.1-re vezet a Tisza, de a nyers táblázatot külső szemmel nehéz pontosan értelmezni.