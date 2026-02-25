Orbán már személyesen Hann Endrén gúnyolódik a Fidesz számára lesújtó mediános közvéleménykutatás után

„Legjobb humorista: Hann Endre”

Ezzel a felirattal posztolt magáról nevetős képet Magyarország miniszterelnöke, és hozzátette: „Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!”

Legutóbb a DK ment neki személyeskedve a Medián vezetőjének, amikor számukra nem kedvező eredményeket publikáltak.

A szerdán közzétett kutatásuk szerint a pártválasztók között 13 százalékpontos előnye van a Tiszának a Fidesz előtt, a Mi Hazánk 7 százalékkal bejutna, a DK és a Kutyapárt viszont 2 százalékos eredménnyel nem kerülne be a parlamentbe.

Ahogy azzal már többen előre viccelődtek, a kormánytól független közvéleménykutatásra pár órán belül érkezett a kormánypárti közvéleménykutatás. A Nézőpont közleménye szerint ők azt mérték, hogy „a legvalószínűbb listás eredmény” a részvételüket biztosra mondó válaszadók véleménye alapján az, hogy a Fidesz-KDNP listája 45, a Tisza Párt listája 40 százalékot kapna.

