Trump hajlandó befejezni a háborút, még úgy is, ha a Hormuzi-szoros zárva marad

Donald Trump amerikai elnök közölte tanácsadóival, hogy hajlandó befejezni az Irán elleni amerikai katonai hadjáratot, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros nagyrészt zárva marad – írja a WSJ. A lap azt írja, ez valószínűleg meghosszabbítaná Teherán ellenőrzését a szoros felett, és annak újbóli megnyitását későbbre halasztanák.

A WSJ szerint Trump és tanácsadói arra jutottak, hogy a szoros megnyitása a katonai hadjárat meghosszabbítását jelentené, így túllépnének a Trump által kitűzött négy-hat hetes határidőn.

Ezért született az a döntés, hogy az Egyesült Államoknak el kell érnie fő céljait, vagyis gyengítenie kell Irán haditengerészetét és rakétakészleteit, és közben diplomáciai nyomást kell gyakorolnia Teheránra a szabad kereskedelem újraindítása érdekében.

Ha ez nem sikerül, az Egyesült Államok nyomást gyakorolna az európai és öböl-menti szövetségesekre, hogy vegyék át a vezetést a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásában – mondták tisztviselők a WSJ-nek.

Ami biztos, hogy minél tovább marad zárva a Hormuzi-szoros, annál jobban nehezíti a helyzetet a világgazdaságban és emeli a gázárakat. Azon iparágak, amik az élelmiszer-termeléshez műtrágyára vagy a számítógépes chipek gyártásához héliumra szorulnak, már most hiányt szenvednek.