Úgy felidegesítette magát a bírón a török szövetségi kapitány, hogy elesett, beütötte a fejét és elájult, mentő vitte el

Peches, kis híján tragikus incidens miatt szakadt félbe a horvát és a török U21-es fociválogatott Eb-selejtező meccse kedden kora este Eszéken, a Mészáros Lőrinc által épített stadionban.

A 35. percben Egemen Korkmaz, a törökök 43 éves edzője egy bírói döntésen füstölgött a kispad előtt, miután a svájci Alessandro Dudic játékvezető második sárgával kiállította Demir Tikmazt. De az edző még az oldalvonalig sem jutott el reklamálás közben, mert hirtelen összeroskadt. A rémült játékosok és stábtagok azonnal mentőért integettek, ami nemsokára meg is érkezett.

Meg nem erősített hírek szerint az edzőt újra kellett éleszteni, de több sajtótudósítás szerint is magánál volt már, amikor a mentő elvitte. Egyes hírforrások szerint ahogy lendületet vett a bíró felé, megcsúszott, és úgy beverte a fejét, hogy egyből el is veszítette az eszméletét.

A közjáték miatt a meccs cikkünk közlésekor még tart, mivel egy óra elteltével, miután kiderült, hogy Korkmaz nem halt meg, sőt jobban van, folyatták a játékot. A horvátok az újrakezdés után 3 perccel gólt lőttek, így a szünetben 1-0-ra vezetnek.