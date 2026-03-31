Új, ismeretlen József Attila-verset fedezett fel a közmédia a völgyben nyíló kerti virágokról, aztán sajnos gyorsan leszedték

Igazi felüdülés minőségi magyar verset olvasni az idegeinket végső próbára tevő kampányidőszakban. Főleg, ha olyan megnyugtató témáról szól a vers, mint a virágok. Ezért is örültem annyira, hogy a köztévé kultúrcsatornája – az M2 Petőfi TV! – ezt az eddig ismeretlen, de instant klasszikusnak tűnő József Attila-strófát osztotta meg velünk a Facebookon:

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.

De pár óra elteltével ismeretlen okból leszedték. Lehet, hogy azért, mert rájöttek, hogy ezt igazából nem József Attila, hanem Radnai Márk írta?

