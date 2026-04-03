Debrecenben ukrán feliratos, kamu tiszás plakátok bukkantak fel

A csütörtökről péntekre virradó éjszaka jelentek meg a kamu tiszás plakátok Debrecenben. Szinte pont olyanok a város 2-es számú egyéni választókörzetének jelöltjének, Tompa Enikőnek a plakátjai, csak éppen cirill betűkkel van rajta a párt és Tompa neve, valamint ukránul van a plakát aljára kiírva az, ami a valódi tiszásokon magyarul: „szavazz” (голосуйте) és hogy „április 12.” (12 квітня).

Arról, hogy „szervezett akció keretében, több csapat elkezdte telerakni ukrán feliratos kamu tiszás plakátokkal Debrecent”, a Tisza egyik korábbi helyi előválasztási jelöltje, Pásztor Zoltán számolt be a Facebookon. A posztban azt írta, hogy tetten érték az egyik helyszínen a kamu plakát elhelyezőit, és kihívták a rendőrséget, akik igazoltatták őket.

Pásztor néhány órával később egy másik posztban arról számolt be, hogy „az ukrán feliratos, kamu tiszás plakátok rögzítéséhez pontosan ugyanazt a nagyon drága, vastag gyorskötözőt használták – az elmondásuk szerint hajdúszováti, saját megfogalmazásuk szerint »önkéntesek« – mint amilyenekkel a fideszes plakátok vannak feltéve”.

A városban egyébként a múlt hétvégén kínai nyelvű fideszes plakátok jelentek meg a kormánypárt mindhárom egyéni jelöltjéről. Akkor a Fidesz nem reagált a Debreciner megkeresésére, hogy ezek a párt valódi plakátjai-e vagy hamisítványok, de a lap arról számolt be, hogy egy fehér furgon járta a várost, és igyekezett eltüntetni az összeset.

Az nem az első eset, hogy a Tiszát próbálják ilyen módon is összeukránozni valakik. Szintén a múlt hétvégén a budapesti 13. számú egyéni választókerületben induló fideszes Németh Balázs fedezett fel, ahogy akkor írtuk, a Csupasz pisztoly agyafúrt Drebin hadnagyát megidéző rövid, de annál csattanósabb filmetűdben, egy olyan plakátot, amin a Tisza jelöltje mellett mintha Zelenszkij tűnt volna fel.